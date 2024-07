El este rivalul lui Alex Bodi! Caterina şi-a tatuat numele lui într-un loc intim

Se cunoaște, deja, faptul că Alex Bodi cucerește femei frumoase, iar actuala parteneră a bărbatului este Caterina Ciorbă, o tânără de 20 de ani cu o comunitate uriașă pe platformele de socializare. Însă, cine este „rivalul” afaceristului? Tânăra își tatuase numele lui într-un loc intim.

După separarea de Ema Uta, Alex Bodi s-a fotografiat cu o tânără misterioasă în așternuturi. Afaceristul are o nouă iubită – Caterina Ciorbă, o tânără în vârstă de 20 de ani, care are o comunitate uriașă pe platformele de socializare. Tânăra, care locuiește în Dubai, are un corp de invidiat și este pasionată de fashion și beauty. Vezi AICI mai multe detalii despre Caterina. De altfel, nu mulți știu că iubita afaceristului a fost căsătorită, iar pentru a-i arăta dragostea fostului partener și-a făcut un tatuaj într-o zonă atipică, și anume în interiorul buzei. Însă, cine este bărbatul care îi furase inima și a dus-o în fața altarului?

Cine e „rivalul” lui Alex Bodi? El și Caterina au fost căsătoriți

Tânăra a fost căsătorită cu afaceristul cecen Asad Yusupov, cunoscut pe internet ca „Noigasad”. Numele bărbatului apare menționat în cel puțin zece companii. Are vârsta de 31 de ani și este directorul unei firme de logistică. Este implicat într-un business cu vânzare de muniție cu fratele lui. La momentul actual, bărbatul este stabilit în Statele Unite ale Americii. Pe lângă businessurile mai sus menționate, fostul soț al Caterinei a fost și DJ, producător muzical și are un album lansat. A fost implicat și în proiecte umanitare, printre acestea numărându-se mobilizarea extraordinară după ravagiile făcute de uraganul Maria.

„A asigurat livrarea la timp a peste 20.000 de paleți de apă pentru a ajuta la eforturile de recuperare după uraganul Maria, îndeplinind această sarcină remarcabilă în Puerto Rico în 7 zile. A distribuit eficient peste 30.000 de cutii de mănuși de nitril în doar 3 zile în perioada de lockdown COVID în SUA, asigurând disponibilitatea echipamentului esenţial de protecție. A obținut și achiziționat cu succes peste 1.000 de contracte la nivel federal și de stat în ultimii 10 ani. S-a oferit voluntar în Ucraina în primele etape ale războiului, oferind asistență vitală victimelor și familiilor prin livrarea personală de alimente și resurse, la doar 10 zile după începerea conflictului”, se arată pe profilul de Linkedin, arată Spynews.

Sursă foto: Instagram