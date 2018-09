El este românul de oțel!

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în premieră, povestea românului care a obținut locul 2 la cel mai dur ultramaraton din lume. (Super oferta de angajare) Datorită performanțelor sale formidabile, Robert Hajnal și-a câștigat renumele de “românul de oțel”. (CITEȘTE ȘI: JUCĂTORUL DE 100 MIL. € AL LUI GIGI BECALI A APĂRUT ÎN CANTONAMENT CU UN ”TANC”)

La începutul lunii septembrie, Robert Hajnal a făcut o cursă fenomenală la Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB), una dintre cele mai dure competiții, supranumită și cursa-regină. Traseul este unul foarte dificil, 170 de kilometri lungime, cu 10.000 de metri diferență pozitivă de nivel și înconjoară în întregime masivul Mont Blanc. Totodată, nivelul cursei este foarte ridicat deoarece în fiecare an iau startul cei mai buni atleți din lume. Robert a terminat UTMB pe poziţia a doua, după 21 de ore, 31 de minute şi 37 de secunde.

"Am început mai greu pentru că startul pentru mine întotdeauna e dificil. Totuşi, e un lucru bun să nu te grăbeşti, pentru că asta poate şi ajută", a mărturisit sportivul, imediat după ce a obținut locul 2 la cel mai dur ultramaraton.

A reușit să intre în top 10 de-abia după kilometrul 70. Robert Hajnal a început greu cursa vieţii lui, a urcat încet, dar sigur, a depăşit adversari mult mai bine cotaţi decât el, ajungând pe locul doi. A încercat chiar să-l prindă şi să-l învingă pe cel de pe locul 1, pe francezul Xavier Thevenard, care avea la activ deja două titluri la UTMB.

"Am aflat că am 20 de minute în spate şi nu mai puteam să-l ajung, aşa că am făcut ce trebuia ca să-mi mențin poziția şi să nu fiu prins de locul 3. Am sperat la un loc 10, dar a ieşit mult mai bine. E incredibil, mai ales dacă ne gândim la ce nume ale ultramaratonului au fost la start", a mai mărturisit "românul de oțel".

Robert Hajnal a alergat ultimele sute de metri cu tricolorul în spate. 2.561 de concurenți au luat startul la ediția din acest an. Robert a fost singurul sportiv român care a participat. În luna mai, Robert Hajnal a reușit un alt rezultat extraordinar, locul 15 la Campionatul Mondial de Ultramaraton Montan.

Cine este Robert Hajnal?

În vârstă de 29 de ani, Robert Hajnal este originar din Petrila. Ultramaratonistul activează ca militar activ în cadrul unității de vânători de munte din Brașov."Alergător montan de distanțe lungi și foarte lungi. Unii ar spune că sunt ultramaranotist, eu spun că doar îmi place să alerg. Iubesc alergarea montană pentru că aici câștigă cel mai isteț, nu cel mai bine pregătit", mărturiește "românul de oțel" pe blogul personal.

Din câte se pare, după alergarea montană, gătitul este a doua mare pasiune alui Robert. Iar drept dovadă stau mărturie mai multe fotografii pe contul lui de pe o rețea de socializare, cu preparatele delicioase ce au ieșit din mâinile sportivului.

