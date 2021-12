Elena Gheorghe, la momentul adevărului. De ce a refuzat să participe la Survivor România și Asia Express. “Nu aș putea să...”

Elena Gheorghe a primit multe invitații să participe la Survivor România și Asia Express, însă a refuzat de fiecare dată. Deși, la un moment dat, a fost tentată să dea curs ofertelor, într-un final a realizat că nu poate lipsi săptămâni la rând de acasă.

Elena Gheorghe s-a căsătorit în urmă cu un deceniu cu Cornel Ene. Cuplul are împreună doi copii, Nicholas (10 ani) și Amelia (4 ani), care sunt la vârsta când au nevoie de ambii părinți lângă ei. Tocmai din acest motiv, artista a refuzat să meargă la Survivor România sau Asia Express, deși i-ar fi surâs ideea unei aventuri.

“Am primit multe invitații pentru Survivor, dar nu mă văd acolo, pentru că aș lipsi foarte mult de acasă, nu aș putea sta cu copiii. Ca idee, ar fi o experiență, dar deocamdată am zis nu. La un moment dat, am fost sunată insistent pentru Asia Express și chiar mă gândeam cu soțul meu că așa ar mai merge. Ar fi mai ușor, să fiu cu cineva cunoscut, cu soțul sau soru-mea. Dar aș refuza și acum, avem doi copii care sunt la vârsta la care au nevoie de noi”, a declarat Elena Gheorghe, potrivit playtech.ro.

Elena Gheorghe își dorește o carieră în televiziune. “M-aș vedea la o emisiune muzicală”

Pe viitor, Elena Gheroghe a dezvăluit că își dorește o carieră în televiziune. Anunță, însă, că nu-și va neglija cariera muzicală.

“Nu am avut până acum vreun proiect TV, dar pe viitor probabil mă voi axa mai mult pe televiziune, fiindcă nu se știe ce se va întâmpla. Mie îmi place în primul rând să cânt, dar și în televiziune pentru că și acolo te poți exprima cântând. M-aș vedea tot în direcția asta, la o emisiune muzicală”, a mai spus artista.

