Elena Ionescu și Dragoș divorțau, la începutul lunii septembrie. A fost doar un singur an de căsnicie, iar despărțirea a avut loc la notar, fără tam-tam. S-au înțeles și în privința custodiei copilului…

"Mă simt extraordinar, am o energie foarte bună şi tot ce s-a întâmplat în ultima vreme mi-a dat o energie bună, încredere în mine şi poftă de viaţă. Sunt foarte împlinită. Toate lucrurile se întâmplă cu un scop: ca noi, femeile, să fim mai puternice, să ştim ce vrem de la viaţă… Am ajuns la concluzia că sunt un om foarte norocos", a declarat Elena Ionescu pentru Antena Stars.

Băiețelul pe care îl are cu Dragoș este ”bijuteria” ei! Artista face orice îi stă în putere pentru ca micuţului să nu-i lipsească nimic şi, când ea este ocupată, primeşte ajutorul părinţilor.

“Rostul meu în viaţă a fost să creez o bijuterie de copil pe care îl iubesc şi abia aştept să ajung acasă, la el, pentru că este cel mai de preţ lucru pe care l-am făcut… Nu sufăr din dragoste. Din dragoste suferă oamenii care nu sunt realişti şi care nu-şi acceptă soarta”, a continuat dezvăluirile artista.

Răzvănel a rămas cu Elena Ionescu

Cei doi părinți au căzut de acord ca micuțul să rămână în custodia mamei, care-I permite lui Dragoș să-și viziteze fiul oricând.

“Copilul e cu tatăl meu. Este cel mai bun bunic. Chiar se descurcă foarte bine şi mă ajută mult. Îl iau şi cu mine când am posibilitatea, dar când ţine de program… La fel, mă ajută şi mama. Dar acum şi ea are treabă, este plecată cu job-ul. Tata a fost cel care s-a sacrificat. El este mititel şi nu înţelege toată situaţia asta… Eu fac tot ce e posibil ca lui să nu-i lipsească nimic. N-o să fac nimic în a nu-i arăta că tăticul lui există şi că întotdeauna când va avea nevoie de el va fi acolo însă, într-adevăr, am stabilit un program de comun acord. Vine, îl vede când doreşte şi când are posibilitate… Se respectă, am ajuns la un consens”, a completat Elena Ionescu.

Elena Ionescu se gândește deja la sufletul pereche.

“Da, sigur că da! Îmi doresc foarte tare să fiu cerută, să am o căsnicie frumoasă, o familie. Sunt o familistă înrăită… L-am făcut pe Răzvănel, aş mai face 10 ca el dacă ar fi la fel de simplu… Am făcut sport, m-am recuperat repede… Sunt convinsă că pentru fiecare dintre noi există perechea”, a încheiat artista.