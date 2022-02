Elena Merișoreanu a sărit în ajutorul refugiaților din Ucraina: „Sunt cutremurată de ce se întâmplă…”

Elena Merișoreanu a mărturisit în cadrul unui interviu recent faptul că este marcată de ceea ce se întâmplă în Ucraina. De asemenea, artista a anunţat că, împreună cu familia sa, se va implica şi îi va ajuta pe cei care au nevoie de un loc în care să stea în aceste momente grele.

25.000 de cetăţeni ucraineni se află pe teritoriul ţării noastre, iar 102 dintre aceştia au ales să solicite protecţia statului român, depunând cerere de azil, au anunţat autorităţile.

Pe lângă sprijinul acestora, sute de români s-au oferit să sară în ajutorul refugiaţilor. Elena Merişoreanu se numără printre cei care au dorit se implice, astfel artista a anunţat că oferă adăpost și diverse ajutoare celor care au nevoie.

”Sunt cutremurată de ce se întâmplă în Ucraina, mi-a ridicat tensiunea. Nu vom sta cu mâinile în sân, vom oferi adăpost celor care au nevoie, mai ales că am prieteni în Ucraina, pentru că am cântat de vreo trei ori în Ucraina, la Odesa și în Kiev. Fiica-mea, Raluca, are o casa la Snagov și deja se pregătește să găzduiască o familie cu doi copii. A cumpărat alimente, și mă uit că până și nepoatele mele s-au mobilizat. Au umplut cărucioare cu jucării și baxuri de mâncare pentru a duce la oamenii ăștia amărâți”, a spus Elena Merișoreanu pentru click.ro.

„Aici la Șerineasa, unde e casa soțului, vom găzdui o familie, iar la București, unde e căsuța noastră, o dăm în folosință unei familii de ucraineni, până se liniștește furtuna”, a mai spus interpreta de muzică populară.

Volodimir Zelenski, mesaj de recunoștină pentru România

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis luni, la orele amiezii, un mesaj de recunoștină pentru România și i-a mulțumit președintelui Klaus Iohannis pentru sprijinirea aderării țării sale la Uniunea Europeană.

„Sunt recunoscător României pentru contribuția sa semnificativă la capacitățile de apărare ale țării noastre. Îi sunt recunoscător lui Klaus Iohannis pentru sprijinirea aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. Simțim sprijinul politic și de apărare al partenerilor noștri”, este mesajul postat pe Twitter de Zelenski.

