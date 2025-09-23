Elena Udrea, cadou de vis pentru micuța Eva. Cum a sărbătorit-o, după ce a devenit liberă

După 3 ani în care nu a fost prezentă la ziua de naștere a fiicei sale, Elena Udrea a retrăit clipe de fericire alături de micuța Eva Maria. Copila a împlinit 7 ani, iar fostul ministru al turismului s-a asigura ca această aniversare să fie una dintre cele mai speciale, după eliberare sa din închisoare.

În vara acestui an, pe data de 17 iulie, Elena Udrea a devenit liberă. După 3 ani petrecuți în penitenciarul Târgșor, fostul minstru al turismului a fost eliberată condiționat, după ce magistrații de la Tribunalul Prahova au respins contestația despusă de procurorii DNA – vezi AICI detalii.

Elena Udrea, mesaj emoționant pentru Eva Maria, fiica sa

Ajunsă din nou în sânul familiei, Elena Udrea încearcă să recupereze timpul petrecut departe de fiica ei, Eva Maria, astfel că acum își petrece aproape tot timpul alături de cea mică și de partenerul ei, Adrian Alexandrov. Pe data de 20 septembrie, fiica fostului ministru a împlinit 7 ani, o zi cu o încărcătură emoțională mare. După 3 ani de detenție, fosta ”blondă de la Cotroceni” a putut să-și sărbătorească fiica așa cum se cuvine.

La prima aniversare a fiicei sale, după anii petrecuți în spatele gratiilor, fostul ministru i-a organizat Evei o petrecere pe cinste și nu a uitat de cadoul pe care micuța și l-a dorit: un pui de pisică. Elena Udrea nici nu a stat pe gânduri, i-a îndeplinit copilei dorința și a adoptat o felină în vârstă de nici două luni.

„Am adoptat un pisicuț abandonat, un pui de nici două luni și asta a făcut-o cea mai bucuroasă. A avut parte de vizite și de urări de „La mulți ani!” acasă (…) S-a bucurat enorm, pentru că după atât de mult timp și-a sărbătorit ziua de naștere și cu mama ei, nu doar cu tati. Am așteptat atât de mult momentul ăsta (…) Mereu era această dezamăgire uriașă, că nu puteam să fiu (…) Bucuria noastră, a celor din jur, a făcut ca sărbătoarea asta să fie cea mai frumoasă din cele șapte pe care le-a avut până acum”, a declarat Elena Udrea, la Spynews TV.

Pe o rețea de socializare, Elena Udrea i-a transmis fiicei sale un mesaj emoționat. După 3 ani de suferință, fostul ministru recunoaște că a visat cu ochii deschiși momentul în care va putea să îi fie alături Evei, de ziua ei de naștere și i-a promis micuței că de acum încolo nimeni și nimic nu le va mai despărți.

„Eva Maria, iubirea vieții mele! Astăzi împlinești 7 ani și, după trei ani de suferință în care am fost departe de tine, Dumnezeu mi-a dat cel mai mare dar: să fim împreună de ziua ta. Anii în care nu am putut să îți fiu alături au fost cei mai grei din toată viața mea, dar gândul la tine mi-a dat puterea să merg mai departe. Tu ești lumina mea, curajul meu și izvorul meu de putere! Azi sărbătoresc nu doar ziua ta, ci și miracolul de a fi din nou împreună. De-aș putea, aș vrea să opresc timpul pe loc, să mă bucur de anii pe care nu i-am avut cu tine. Îți promit însă că, de acum înainte, fiecare clipă va fi doar a noastră, va fi doar despre noi, despre iubirea care ne umple inimile și despre drumul frumos pe care îl vom parcurge mână în mână. Îți doresc să îți dea Dumnezeu un drum lin, presărat doar cu bucurii, cu împliniri, cu iubire, să ai visuri mari și să le împlinești pe toate, să ai mereu alături de tine pe cei care te iubesc și pe care tu îi iubești. Suferința să nu se mai apropie niciodată de inimioara ta, să fii doar fericită și să îi faci și pe ceilalți fericiți! La mulți ani, Eva, cea mai mare binecuvântare din viața mea!„, este mesajul publicat de Elena Udrea pe Facebook, de ziua fiicei sale.

Elena Udrea și-a găsit deja loc de muncă, după ce a ieșit din închisoare. În ce domeniu va profesa fostul ministru

Elena Udrea se angajează! Unde va activa fosta blondă de la Cotroceni, la două luni după ce a fost eliberată din penitenciar: „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”