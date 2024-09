Elevul îmbrăcat în prima zi de școală în costumul cu steagul Americii își explică gestul. Surprinzător, totul are legătură cu Klaus Iohannis

Astăzi, 9 septembrie, a fost prima zi de școală, iar emoțiile au fost mari atâta pentru copii, cât și pentru părinți. Școlarii și-au făcut apariția încă de la primele ore și mulți dintre ei au fost nerăbdători să își cunoască s-au reîntâlnească colegii. Dintre toți, cel mai mult a ieșit în evidență un elev de clasa a XII-a care s-a prezentat la festivitatea de deschidere îmbrăcat întru-un costum cu steagul Americii. Vestimentația nu a fost aleasă la întâmplare, iar acum elevul a dezvăluit motivul din spatele gestului său.

Aproape 3 milioane de elevi și preșcolari s-au întors astăzi în școli și grădinițe. Cu toții s-au îmbrăcat frumos și s-au prezentat la festivitățile de deschidere. La fel a făcut și un elev de clasa a XII-a de la Colegiul Mihai Viteazu din Capitală. Însă, acesta a atras atenția tuturor căci a decis să poarte un costum cu steagul Americii. Motivul? Surprinzător, dar are legătură cu Klaus Iohannis. Cum a explicat elevul gestul său?

Un tânăr ce astăzi a început clasa a XII-a la un prestigios liceu din Capitală a atras atenția multora. Acesta a ales o ținută specială pentru festivitatea de început de an, iar toți ochii au fost pe el. Mai exact, băiatul a decis ca în prima zi de școală să poarte un costum atipic. Acesta a fost îmbrăcat într-o ținută ce avea imprimată, din cap până în picioare, steagul Americii.

Gestul elevului se pare că a avut un scop bine stabilit, mai exact acela de a-l impresiona pe Klaus Iohannis. Președintele țării a deschis festivitatea de la Colegiul Mihai Viteazul din București, pe care îl consideră sursă de inspirație pentru elevii din toată țara. Ei bine, elevul cu pricina a aflat de oaspetele important și a decis că nu se poate prezenta oricum în fața lui. Astfel, și-a dorit o ținută specială.

Inițial, băiatul intenționa să vină îmbrăcat într-un costum ce avea imprimat steagul Românei, însă nu a găsit o asemenea piesă vestimentară. Așa că s-a reorientat rapid și pentru că tot îi place foarte mult America a decis să poarte un costum care să exprime asta.

„Îmi place foarte mult America, după cum se poate observa, și cum astăzi avem un invitat atât de special, am zis să mă îmbrac și eu mai frumos. Am încercat să găsesc ceva cu steagul României, dar din păcate nu aveau la magazinul la care am fost”, a spus elevul, potrivit observatornews.ro.