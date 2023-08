Eliberat din închisoare, Cristian Cioacă s-a “evaporat”! Singura femeie care îl mai susține e disperată. FANTOMĂ! + “Părinții lui…”

La mai bine de o săptămână de când a fost pus în libertate, prin decizia Judecătoriei Pitești, Cristian Cioacă nu a găsit încă timpul necesar să-și viziteze mama. Florica Cioacă, o femeie în vârstă de peste 70 de ani, nu și-a mai văzut fiul de peste 15 ani, de când fiul său a fost considerat inițial principalul suspect și apoi unicul vinovat pentru dispariția și moartea avocatei Elodia Ghinescu, nimeni alta decât nora sa.

CANCAN.RO a încercat să afle dacă „fiul rătăcitor”, Cristian Cioacă, și-a trecut în agenda personală dorința de a o revedea pe care care i-a dat cândva viață cât mai repede posibil după ce legea i-a redat libertatea. Numai că Cioacă nu a făcut acest pas!

Comuna argeșeană care-l așteaptă pe Cristian Cioacă în vizită

Dumitru Drăgușin, primarul comunei Uda, din sud-vestul județului Argeș, aflată la ceva mai mult de 45 de kilometri de orașul Pitești, acolo unde trăiește de ceva vreme Florica Cioacă, spune fără ezitare că mult-așteptata reîntâlnire dintre mama și fiu nu s-a petrecut.

„Personal, nu l-am văzut pe Cristian Cioacă prin comuna noastră. Îl știu foarte bine, din ziare și de la televizor, fiindcă altfel nu ne cunoaștem. Dar nu cred că a fost pe-acasă, fiindcă cineva tot l-ar fi recunoscut. La țară e altfel decât la oraș și lumea se cunoaște mult mai bine. În plus, nimeni dintre consăteni nu mi-a semnalat așa ceva. Și vă asigur că chipul lui Cristian Cioacă nu ar fi trecut neobservat!”, a declarat primarul Dumitru Drăgușin pentru CANCAN.RO.

El spune că într-un fel există un fel de „așteptare” al celor din comună să fie „vizitați” de fostul polițist.

„Oamenii locului mi-au semnalat, în număr destul de mare, știrea conform căreia Cristian Cioacă a fost pus în libertate. De parcă eu și ceilalți nu avem acasă televizoare, să fim la curent cu cele întâmplate. Dar asta înseamnă că lumea se așteaptă la ceva anume, știind că mama lui Cioacă trăiește printre noi”, adaugă cel care conduce administrativ destinele comunei cu peste 2.000 de suflete de șapte ani.

Familia fostului polițist Cioacă s-a mutat la țară după ieșirea la pensie

Apoi a adăugat câteva cuvinte despre mama lui Cristian Cioacă.

„Nu pot spune că o cunosc bine pe Florica Cioacă. Am discutat de puține ori cu ea. În primul rând, mi-a făcut impresia unei femei retrase. E o persoană deosebită, după părerea mea, fiindcă nu i-a fost ușor să treacă prin ce a trecut, dar e mai mult decât la locul ei. E singură! Nu am auzit-o niciodată deschizând vreun subiect de discuție legat de fiul sau de nora sa și nimeni din sat nu cred că a avut parte de așa ceva. În plus, Florica Cioacă se află la noi de vreo 15 ani. Ea și soțul ei și-au făcut cândva o casă de vacanță la noi și după ce au ieșit la pensie au ales să părăsească Piteștiul pentru a trăi la țară!”, îi creionează primarul un scurt portret mamei fostului polițist care va trăi toată viața cu acuza și condamnarea pentru fapta de a-și fi ucis propria soție.

Ca să nu mai spunem că trupul Elodiei Ghinescu nu a fost descoperit până în ziua de astăzi.

Judecătoria Pitești l-a pus în libertate pe 22 august 2023 pe Cristian Cioacă, după ce acesta a executat o perioadă de 10 ani și opt de închisoare, dintr-un total de 15 ani și opt luni primiți în 2014, pentru uciderea propriei soții. Procesul său a durat șapte ani, în timp ce Elodia Ghinescu a fost ultima data văzută în viață la 29 august 2007, pe când avea 38 de ani.

