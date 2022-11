Eliminare surpriză la Chefi la cuțite. Chef Florin Dumitrescu: „E umilitor”

În ultima ediție din „Chefi la cuțite”, Florin Dragomir a fost eliminat. Nimeni nu se aștepta ca favoritul lui Florin Dumitrescu să facă o greșeală fatală și să iasă din competiție. După ce i-a văzut preparatul, Chef Florin Dumitrescu a răbufnit și l-a mustrat aspru.

În ediția cu numărul 34, Chef Florin Dumitrescu a avut șocul sezonului. Cuțitul lui de aur, a luat doar 3 puncte pentru farfuria de spaghete. Deși avea o amuletă pe care putea să o folosească pentru a nu fi descalificat, nu a considerat că este vrednic să rămână, ținând cont că nu este prima oară când greșește. Ca urmare, bucătarul a ales să își asume plecarea pentru a-și demonstra talentul cu altă ocazie.

„Am riscat cu ceva ce am făcut, nu a fost ok. (…) Este o farfurie asumată, este o greșeală asumată, este o greșeală pe care nu am să o mai fac, dar este o greșeală ce mă motivează în acest moment ca eu, cândva, să reușesc să îi dovedesc lui chef Dumitrescu, prin acel preparat, că nu este pentru prima oară în viața mea când l-am gătit și că doar a fost o zi proastă astăzi pentru mine, că nu l-am executat corect”, a spus Florin Dragomir, după ce a fost certat.

Reacție incredibilă din partea lui Florin Dumitrescu: „Ce dracu ai gătit?”

Enervat la culme pe preparatul lui Florin Dragomir, juratul de la „Chefi la cuțite” l-a certat de față cu toată lumea pe favoritul său.

„Ce dracu ai gătit, tu ești nebun la cap? Tu ai avut spaghete, pe ce p*** mea te-ai dus? Pe ce? Cu ce? (…) E umilitor, Gogule, e umilitor! ”, l-a mustrat Chef Florin Dumitrescu pe concurent.

