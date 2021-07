Ella și-a expus posteriorul perfect pe șezlong lângă noul iubit?

Vara a venit și noi v-am „răcorit” cu cele mai sexy imagini! Divele din showbiz au scos costumele de baie din dulap și și-au afișat trupurile trase prin inel pe plajă, spre deliciul privitorilor. Pe caniculă, Ella de la „Puterea Dragostei” și-a expus formele de braziliancă într-un costum de baie negru, iar detaliul care a atras atenția tuturor a fost, desigur, posteriorul bombat al fostei concurente de la Kanal D.

CANCAN.RO vă prezintă imagini fierbinți cu Ella, fosta iubită a lui Jador, cea care l-a cucerit pe cântăreț la „Puterea Dragostei”.

Bruneta și-a expus formele perfecte într-un costum de baie negru, minuscul, care îi punea în evidență posteriorul bombat. Cu toate că a fost admirată de toți bărbații care au trecut pe lângă ea și au văzut-o într-o poziție mai „obraznică”, niciun posibil pretendent nu s-a putut apropia, căci Ella nu a fost singură.

Pe șezlongul fostei concurente de la „Puterea Dragostei”, CANCAN.RO a zărit un bărbat misterios, care nu s-a dezlipit nicio secundă de brunetă. Mai mult, la un moment dat, bărbatul a atins-o senzual pe Ella, pe picior, în timp ce îi admira trupul perfect, bronzat, după cum puteți vedea în fotografia de mai jos

Ella și Jador, iubire cu năbădăi

În cadrul emisiunii „Puterea Dragostei” și chiar și după filmări, Ella a fost și a rămas una dintre cele mai apreciate concurente. Bruneta a avut o relație de scurtă durată cu nimeni altul decât Jador, iar legătura dintre ei s-ar fi terminat, potrivit spuselor tinerei, din cauza geloziei excesive a cântărețului.

„Eu cred că m-a iubit. Nu știu dacă a făcut asta din prea multă protecție sau din prea mult orgoliu. Tu, practic, îmi iei pâinea de multe ori. Este egoist să pui să aleagă între tine și mine. Nu pot să-mi dau cu părerea despre nimeni. Nu este treaba mea, nu mă interesează această persoană. Sper că este bine. Nici nu mă deranjează, dar nici nu mă încântă”, a spus Ella, pentru romaniatv.net, acum ceva timp.

Jador nu a putut să o uite pe Georgiana

Este curtat de o mulțime de domnișoare, care mai de care mai frumoase, însă Jador a avut și are o singură mare iubire: pe Georgiana, fata care l-ar fi învățat ce înseamnă dragostea adevărată.

În cadrul competiției „Survivor România”, artistul a declarat, cu lacrimi în ochi, că nu a putut să o uite pe Georgiana și că ea este singura femeie pe care a iubit-o cu adevărat, lucru ce contrazice spusele Ellei, potrivit cărora și pe ea ar fi iubit-o.

„Am lăsat-o pe fosta mea. O iubesc la fel de mult ca pe mama. M-am gândit puțin la ea, mi-a curs o lacrimă… Dar vreau să uit. Își bate joc de mine pentru că sunt om bun. Nu se gândea la mine, se gândea doar la ea.

Nu se gândea că am nevoie de o femeie lângă mine, că eu muncesc atât de mult, muncesc cu nopțile. Sincer, o iubesc mai mult decât mă iubesc pe mine. Nu se gândeste la mine si la fericirea mea, ci doar la ea! Vreau să o uit neapărat. Am venit aici să o uit și să devin un om mai bun. O să fie ca un post pentru mine, fix așa am gândit când am plecat de acasă”, a spus Jador, la Kanal D.

„Femeia aia este și va fi dragostea vieții mele. Nu suntem împreună. Este cea mai importantă femeie pentru mine. Nu e vreo frumusețe, este o fată drăguță, pe placul meu, dar nu are nici silicoane, nici botox, dar așa o iubesc eu, așa cum e ea.

Nu știu de ce, ne știm de când eram micuți. Am și lucrat împreună, am fost și colegi de facultate. Este o poveste lungă, și frumoasă, doi adolescenți care s-au iubit”, a mai declarat manelistul, în emisiunea Xtra Night Show.