Ema Uta, prima reacție după ce Alex Bodi s-a pozat în așternuturi cu noua iubită: ”Dacă tot s-a pornit iar valul”

Ieri, CANCAN.RO vă arăta, în exclusivitate, că Ema Uta a părăsit jungla urbană și a mers direct într-una dintre cele mai populare insule grecești. Desigur, tânăra, specializată în domeniul frumuseții, nu a ajuns singură în Mykonos, ci însoțită de câteva prietene apropiate. Tot pe insula elenă, un bărbat misterios i-a dat întâlnire și, tot recent, s-a aflat că fostul ei partener, Alex Bodi, are o nouă iubită.Cum a reacționat tânăra, după ce fostul iubit s-a pozat în așternuturi cu noua iubită?

Ema Uta se află în Mykonos, insula grecească cunoscută drept „paradisul alb al Mării Egee”. Tânăra nu se află singură în vacanță, ci în prezența mai multor persoane apropiate. Tot acolo, pe insula elenă, i-a dat întâlnire un milionar misterios, așa cum CANCAN.RO vă arăta, în exclusivitate, ieri. AICI se regăsesc detaliile exclusive. Desigur, tot recent, fostul ei partener, Alex Bodi, s-a fotografiat alături de noua sa iubită, iar imaginea a ajuns direct pe internet. Fotografia poate fi vizualizată AICI. La scurt timp, a reacționat și Ema Uta, pe rețelele de socializare. La secțiunea Instastory, make-up artistul a mulțumit persoanelor care au vizualizat podcastul în care a fost invitată.

Ema Uta și-a îndreptat privirea, mai mult, către Divinitate, după ce a trecut prin numeroase dezamăgiri. Când lucrurile nu au mai mers într-o direcție pozitivă, în viața ei, fosta parteneră a lui Alex Bodi a ales să se roage la Dumnezeu.

„Dezamăgirea pentru mine… pe mine m-a ajutat să mă rog. M-a învățat să mă rog. M-a învățat să mă îndrept către Dumnezeu mai mult. M-a învățat să mă rog să fiu mai puternică. Poate că înainte nu știam să mă rog la Dumnezeu cum trebuie. Dar dezamăgirile în viață și momentele grele te fac să înveți să te rogi la Dumnezeu. (…) N-am înțeles niciodată mesajele… Primeam, de exemplu, mesaje de compătimire: «ești ok?», «săraca…». Sunt ok, suntem în 2024, hai puțin să ne revenim, că nu mai plângem în pernă. Nu mai plânge nimeni în pernă.

Este ok, nu mai e ca pe vremuri. Tot timpul am trăit așa: nu trebuie să mă bucur prea mult, pentru că poate veni acel moment în care să îmi retrag cuvintele înapoi sau să mai am încă o dezamăgire. Sau să mă surprindă, încă o dată, într-un mod nefericit. Eu mă deschid cu un suflet pe care îl simt cald. Dar în același timp sunt în gardă, tot timpul. Așa am crescut. Tot timpul am fost atentă. (…) Pentru că m-am respectat foarte mult pe mine și am vrut tot timpul să reprezint un exemplu pentru fetele cu care lucrez. Că, până la urmă, Ema Uta este egal make-up”, a precizat tânăra în cadrul podcastului moderat de Ilinca Vandici.