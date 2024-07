Alex Bodi, reacție acidă după ce Ema Uta a vorbit despre dezamăgirile din relația lor: ”Visăm la perfecțiune”

Alex Bodi a luat foc după ce Ema Uta a vorbit despre dezamăgirile din viața sa. Invitată în cadrul unui podcast, make-up artistul a lăsat să se înțeleagă că fostul ei iubit a amăgit-o în relație. La scurt timp după ce aceste declarații, afaceristul a reacționat într-un mod neașteptat.

Alex Bodi și Ema Uta au avut o relație marcată de certuri și împăcări. Totuși, după ultima despărțire, lucrurile păreau să meargă în direcția cea bună pentru că afaceristul a cerut-o în căsătorie pe blondină. Ei bine, în ciuda logodnei, cei doi au decis să meargă pe drumuri diferite.

La scurt timp după separare, make-up artistul a vorbit deschis despre dezamăgirile în dragoste. De asemenea, ea a mărturisit că lecția învățată din relațiile eșuate este că fericirea îți poate fi dărâmată în orice moment.

„Nu te bucura prea mult atunci când ești pe nori pentru că poți să cazi foarte puternic. Și bineînțeles, dezamăgirile. Consider că dezamăgirile aduc beneficii. Mie, cel puțin, mi-a adus beneficii. Ba chiar poate o să ți se pară puțin ciudat, parcă pentru mine a fost o provocare. La câte dezamăgiri mai pot să mai duc și câte lecții pot să mai învăț?”, a povestit Ema Uta la Te ascult , podcastul moderat de Ilinca Vandici.

Ema Uta a mărturisit că dezamăgirile pe care le-a trăit în relații i-au făcut cunoștință cu realitatea. De asemenea, make-up artistul a precizat că a învățat să se roage la Dumnezeu, după despărțire. Totuși, ea a recunoscut că nu a fost cazul de momente dramatice, mai ales că vrea să fie un exemplu pentru fetele care îi calcă pragul.

„În primul rând, e ok să avem dezamăgiri din cauza relațiilor, pentru că îți fac cunoștință cu realitatea, de fapt, să-ți cunoști prietenii, partenerii de viață, parteneri de afaceri, m-au ajutat să-mi definesc prioritățile în viață și, cumva, să-mi conturez personalitatea.

Dezamăgirea pentru mine… pe mine m-a ajutat să mă rog. M-a învățat să mă rog. M-a învățat să mă îndrept către Dumnezeu mai mult. M-a învățat să mă rog să fiu mai puternică. Poate că înainte nu știam să mă rog la Dumnezeu cum trebuie.

Dar dezamăgirile în viață și momentele grele te fac să înveți să te rogi la Dumnezeu. (…) N-am înțeles niciodată mesajele… Primeam, de exemplu, mesaje de compătimire: «ești ok?», «săraca…». Sunt ok, suntem în 2024, hai puțin să ne revenim, că nu mai plângem în pernă. Nu mai plânge nimeni în pernă.

Este ok, nu mai e ca pe vremuri. Tot timpul am trăit așa: nu trebuie să mă bucur prea mult, pentru că poate veni acel moment în care să îmi retrag cuvintele înapoi sau să mai am încă o dezamăgire. Sau să mă surprindă, încă o dată, într-un mod nefericit.

Eu mă deschid cu un suflet pe care îl simt cald. Dar în același timp sunt în gardă, tot timpul. Așa am crescut. Tot timpul am fost atentă. (…) Pentru că m-am respectat foarte mult pe mine și am vrut tot timpul să reprezint un exemplu pentru fetele cu care lucrez. Că, până la urmă, Ema Uta este egal make-up”, a mai spus Ema Uta.