Emanoil Savin a murit pe terenul de fotbal! Marcel Pavel l-a avertizat, dar ”Primarul vedetelor” nu l-a ascultat!

Vestea decesului primarului din Bușteni, Emanoil Savin, găsit inconștient pe un teren de fotbal, a picat ca un trăsnet și pentru Marcel Pavel. Cei doi erau prieteni buni, au multe amintiri în comun, iar ultima oară au vorbit în urmă cu aproximativ șase luni. Artistul îl avertiza, deseori, pe actualul edil ce urma să fie repus în funcție, după ce a câștigat din nou alegerile, să nu mai facă atâta efort, acesta fiind un mare pasionat de sport. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Marcel Pavel a avut o relație specială cu Emanoil Savin, reales în funcția de primar al localității Bușteni, după o întrerupere de patru ani.

Artistul a mărturisit în exclusivitate pentru CANCAN.RO că cei doi erau prieteni buni. Au participat la multe evenimente și petreceri împreună, alături de alte persoane publice.

„Eram prieteni buni, nu mai vorbisem cu el de vreo șase luni. Ne înâlneam aproape săptămânal la el, și cu Simona Halep. Avea o cramă în cadrul hotelului său. Ne distram acolo și cu Bute și alții. Era un om minunat. Am avut și o demonstrație, el a făcut dublu cu Ilie Năstase, eu cu Halep, când Simona era în ascensiune. Apoi am cântat și după am rămas la chef și cu tatăl Simonei.

A fost și la mine acasă. Am băut două sticle de șampanie. Avem multe amintiri frumoase împreună. E o veste tristă, îmi pare tare rău”, a declarat Marcel Pavel în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

(CITEȘTE ȘI: CUM ÎL SCOATE DIN PEPENI PE MARCEL PAVEL FIUL SĂUL: “MĂ DERANJEAZĂ!”)

„I-am zis să nu mai facă efort…”

Artistul nu ne-a ascuns faptul că nu de puține ori l-a avertizat pe celebrul edil să nu mai facă atâta efort. Emanoil Savin era însă un mare pasionat de sport. Acesta a făcut infarct în timpul unui meci de fotbal în cusul zilei de astăzi, când urma să sărbătorească 40 de ani de căsnicie.

„I-am zis acum vreun an să nu mai facă atâta efort…Mereu îi repetam, de altfel… Că nu mai are 30 de ani. Zicea însă că se simte bine, era sănătos tun”, a adăugat Marcel Pavel.

CITEȘTE ȘI: A plouat cu bani la nunta dintre fiul primarului & moștenitoarea unei super-averi! Socrul mare multimilionar: “Nici n-am avut timp să numărăm darul! Dar au fost oameni de calibru…”

Ultimul mesaj al lui Savin

În luna octombrie, Savin, reales primar, urma de asemenea să-și reia mandatul, întrerupt pentru patru ani, după ce pierduse alegerile Acesta a postat, înainte să-și dea ultima suflare, un mesaj emoționant pentru soția lui.

„Astăzi aniversăm 40 de ani de când am spus DA în fața lui Dumnezeu și a ofițerului stării civile! La mulți ani! 4 august 1984 – 4 august 2024″, scrisese acesta, pe Facebook.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.