Emi, prezentatorul de la iUmor, s-a căsătorit în vară, dar întâmpină deja probleme. “Soția nu mă mai suportă!”

Emi și Mădălina au demonstrat, în cele două săptămâni difuzate de Power Couple, că reprezintă o opțiune serioasă pentru marele premiu. Prezentatorul de la iUmor nu este străin de reality-show-uri, Asia Express fiind prima competiție unde Emi a făcut o figură frumoasă, alături de Cuza. De această dată, se pare că soția și-a dorit să participe în proiectul filmat în Malta, prin urmare soțul vedetă s-a conformat. La pachet, simpaticul cuplu a oferit un interviu de senzație pentru CANCAN.RO!

Mădălina își vede soțul acasă, luni, marți și miercuri la Power Couple, sâmbătă la TCDU și duminică la iUmor. Emi se dă de gol și dezvăluie, în glumă, că partenera deja nu îl mai suportă, fiind omniprezent.

Emi Popescu și soția lui, Mădălina, constituie unul dintre cele mai competitive perechi de la Power Couple

CANCAN.RO: Dacă aș avea cote acum, pe voi aș miza că ați câștigat Power Couple…

Emi Popescu: Noi suntem un power couple, la fel ca mulți colegi de-ai noștri care au concurat la această emisiune. Power Couple nu ți-l dă doar titlul unui concurs. Acum, despre câștigători, pot să spun că au câștigat… nu pot să spun.

CANCAN.RO: Cum a fost să vrei să îți jefuiești propriul naș de 50.000 de euro, premiul cel mare?

Emi Popescu: Să îți spună fină-sa, aici. Ai vrut să-l jefuiești, zi?!

Mădălina Popescu: Deloc, noi am fost foarte pașnici. Și ca să ajungi să îl jefuiești de premiul ăla, trebuie să fii în punctul în care să poți să o faci.

CANCAN.RO: A fost rivalitate acolo sau la finalul zilei erați prieteni?

Emi Popescu: Power Couple este o luptă între tine și tine, partenerul tău și partenerul tău și între tine și partener. Obstacolele ți le poți pune doar tu, la nivel de cuplu. N-ai nicio treabă cu ceilalți. Noi am fost prieteni o bună parte din show, între noi. Și am și rămas cu toții, îmi place să cred asta. Dar nu se pun piedici. Dacă ai inspirația în ziua aia să fii bun, e OK, dacă nu, nu.

CANCAN.RO: Ați fost în prag de divorț la Power Couple?

Mădălina Popescu: Absolut deloc. Și abia ce ne-am căsătorit, ar fi păcat să și divorțăm așa rapid.

CANCAN.RO: Dacă aș putea, i-aș întreba pe oameni cum mai „suportă” să te vadă în toată grila de la Antena 1…

Emi Popescu: Luni, marți și miercuri e Power Couple, joi și vineri e pauză și pentru mine. Sâmbătă e TCDU, duminică iUmor.

Emi este cooptat în cele mai puternice proiecte de la Antena 1 – Power Couple, TCDU și iUmor. Vedeta reacționează la adresa soției: „Nu mă mai suportă!”

CANCAN.RO: Nu ți s-a luat să îl vezi și acasă și la TV?

Mădălina Popescu: Nu mă uit la televizor.

Emi Popescu: Preferă să nu se uite, nu mă mai suportă.

Mădălina Popescu: Glumesc, îl mai urmăresc, dar nu pot să stau toată ziua la televizor.

CANCAN.RO: Cum a fost trecerea către statutul de persoană publică?

Mădălina Popescu: Nu mi-am dorit un soț care să fie cunoscut, pur și simplu s-a întâmplat. A venit cu toată treaba la pachet.

Emi Popescu: Mădă nu își dorește o carieră în domeniul TV, în social media. Ea și-a dorit foarte mult proiectul ăsta, când i s-a prezentat, pentru că îi plac chestiile extreme. Dar neavând cum să o facă într-un cadru sigur și mișto, în viața de zi cu zi, a vrut să mergem la Power Couple. Dar nu e ca și cum vrea să apară la TV sau să fie persoană publică.

