Emil Rengle se căsătorește cu Alejandro Fernandez. Când va avea loc evenimentul: „Să nu existe...”

În vara acestui an, Emil Rengle și Alejandro Fernandez s-au logodit, iar acum deja își fac planuri pentru viitoarea nuntă. Având în vedere faptul că familiile lor sunt din țări diferite, care provin din culturi diferite, cei doi îndrăgostiți pun la cale o adevărată desfășurare de forțe. Când va avea, de fapt, loc marele eveniment.

Invitați în emisiunea prezentată de Teo Trandafir și llinca Vandici, Emil Rengle și Alejandro Fernandez au vorbit despre planurile lor de viitor. Proaspăt căsătoriți, cei doi au de gând să-și întemeieze o familie și să organizeze marea nuntă, eveniment la care au stabilit deja data .

În urmă cu 7 luni, Emil Rengle și Alejandro Fernandez s-au căsătorit civil. Evenimentul a avut loc într-un cadru restrâns, peste mări și țări, în Mexic, acolo unde și-au jurat iubire veșnică, urmând ca nunta să fie programată peste ceva timp. Recent, coregraful și iubitul lui au vorbit despre numeroasele planuri de viitor pe care le au împreună. Deja au stabilit data nunții, care va avea loc peste doi ani. Până atunci, Rengle face tot ceea ce consideră de cuviință pentru ca familiile lor să se cunoască mai bine și să formeze o conexiune reală.

„În doi ani. De acum în colo în doi ani am plănuit să avem nuntă. Atunci pentru că familiile noastre sunt din țări diferite, Alejandro este spaniol-englez și are o parte de familie în Spania, o parte de familie în Anglia, familia mea e în România și ne dorim foarte tare ca aceste culturi să se întâlnească, familiile noastre să se cunoască mai bine și am început deja.

Organizăm diferite excursii în care mamele noastre se văd, învățăm unii despre alții ca atunci când se întâmplă nunta să nu existe treaba asta cu: Bună! Eu sunt… Adică să auzim și o manea și o bailabaila, să fie de toate. Englezii să bea bere dacă vor, adică să fie diversitate. (…) Ne adunăm prietenii și familiile în care să aibă și ei timp să guste din cultura din care provin și cam asta facem acum, cam asta se petrece”, a spus Emil Rengle.