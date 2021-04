Emily Burghelea și Andrei, iubitul misterios al fostei asistente tv, au împlinit doi ani de ralație. Cu bune, cu rele, cei doi sunt îmreună, mai mult, împărtășesc fericirea de a fi părinți.

Emily și Andrei s-au despărțit, la un moment dat, dar iubirea nu i-a putut ține departe. Emily îi mulțumește, acum, celui care o face fericită. “Doi ani de iubire divină. Au fost cei mai intenși și mai frumoși ani din viața mea! Eram la un pas, acum multă vreme, să nu ne mai împăcăm și, totuși, iată-ne! Suntem aici ÎMPREUNĂ! Te ador și îți mulțumesc că exiști. Îmi faci viața mai frumoasă în fiecare zi. Ce simt pentru tine nu se poate descrie în cuvinte. Ești inima și viața și sufletul meu @iubitul lui_emily, iar acum suntem 3! Ce pot să-mi doresc mai mult? Nimic! Doar pe voi doi”, a scris Emily Burghelea, în dreptul fotografiei în care are un mare buchet de trandafiri roșii și albi în brațe. Și un mic pisoi pe umăr, un nou membru al familiei, probabil. (CITEȘTE ȘI: EMILY BURGHELEA ȘI-A NĂUCIT IUBITUL: ”NU POT SĂ CRED! ASTA NU TREBUIA…” ARE LEGĂTURĂ CU MICUȚA)

Au fost și câteva mesaje din partea fanilor celor doi, care-i felicită pentru deciziile luate. ”Tu ai făcut primul pas spre împăcare? Ei, ei… măcar avea vibe-u’ pă pace”, ”Să fiți fericiți e tot ce contează acum”, ”La mulți ani fericiți împreună!!!”, au reacționat admiratorii lor.

Emily Burghelea, mesaj emoționant la doi ani de când și-a cunoscut iubitul misterios: ”Îți mulțumesc!”

Emily făcea, la începutul anului, dezvăluiri despre relația lor. ”Să știți că nu a fost totul mereu roz între noi. Am trecut și prin momente dificile fără de care, sinceră să fiu, nu cred că am fi ajuns aici. Când ne-am despărțit, în prima relație pe care am avut-o, am intrat în perfuzii la propriu. Am suferit mult pentru că știam că el este sufletul meu pereche, însă orgoliul ne-a despărțit atunci. Dumnezeu știe cel mai bine cum să așeze lucrurile”, spunea Emily. (NU RATA: CUM A LĂSAT-O FĂRĂ CUVINTE IUBITUL PE EMILY BURGHELEA! POZĂ CU MICUȚA LA CARE FOSTA ASISTENTĂ A EXCLAMAT: ”WHAAAAAAT?”)

”Atunci nu era pregătit. Era un casanova. Muncea mult, petrecea mult, avea alte priorități, ca și mine de altfel. Destinul a făcut să ne reîntâlnim și să ne dorim amândoi același lucru în același timp. O familie. De atunci a început totul…. #lovestory. Dacă mi-ar fi spus cineva în momentele grele că vom ajunge aici, nu aș fi crezut. Asta este o lecție. Trebuie să avem încredere în Dumnezeu. Infinită!”, a mai spus Emily Burghelea.