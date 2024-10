Emily Burghelea nu a dezarmat, după accidentul din Mauritius, și e pusă pe fapte mari! Se mărește familia!

Emily Burghelea zâmbește din nou după accidentul rutier din Mauritius în urma căruia a suferit mai multe intervenții! Acum, creatoarea de conținut are planuri mărețe! Intervenții estetice, un nou membru în familia sa… Iar asta nu e tot! CANCAN.RO i-a aflat lista de dorințe!

Emily Burghelea are planuri mari, după ce s-a refăcut aproape complet în urma accidentului de mașină, din vacanță. Acum, vedeta privește viața cu alți ochi și are gânduri pe măsură. Acum însă, trece prin emoții mari, după ce fiica sa, Amedeea, a plecat singură în prima ei excursie, cu clasa.

”Amedeea este în prima ei excursie cu clasa. Am niște emoții… Este la cules de mere, a plecat cu clasa o zi. Am pregătit-o cu haine, i-am făcut rucsăcelul, i-am dat unul pe care să poată să îl care în spinare și i-am zis să se pregătească cu cine va sta în autobuz. I-am zis să se gândească și să o ia de mânuță. Să știi că m-a ascultat. Mi-a zis Andrei că s-a dus la prietena ei și au stat de mânuță până s-au urcat în autobuz. Amedeea are aproape 4, dar e important să îi învățăm să își creeze prietenii de durat”, spune Emily Burghelea, pentru CANCAN.RO.

Așa cum vă spuneam, șatena și-a reluat treburile cotidiene, s-a mutat în casă nouă și are în plan și niște intervenții estetice.

”Ne-am mutat și mi-am reluat și activitatea. Am mult de recuperat, după accident am stat mult acasă. Mă bucur că nu mai am gânduri, coșmaruri, m-am machiat și nici nu se mai vede așa tare cicatricea. M-a operat foarte bine domnul doctor. Avem șanse să rămân cu fața înfundată. Știi cum se înfundă mașina când intri cu ea în stâlp?! Așa puteam să rămân! Pometele era puțin înfundat, dar acum și-a revenit, ș-a pus la loc. Poate voi apela la niște intervenții non-chirurgicale. Încă n-am făcut ecografia să văd. Încă nu pot să deschid gura și am o parte amorțită”, adaugă Emily.

Emily visează să își mărească familia

Pe lângă mutarea în noua casă și intervențiile estetice, Emily mai are un gând care nu-i dă pace: vrea să mai aducă un membru în familia sa!

”Ne gândim dacă să ne mărim sau nu familia. Amedeea are un crush acum pentru pisici, se oprește din orice face și mângăie pisicile când le vede. O să mergem cu câinele la niște prieteni care au pisică, să vedem cum se va înțelege el cu pisica”, explică influencerița.

