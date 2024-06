Emma adoarme cu Tavi Colen, dar se trezește cu Buzdugan și Morar! Când face nunta cu fostul Talisman: ”Mergem la târgul de mirese!”

Emma Ștefan are o mulțime de valențe. Este artistă, host la matinalul Radio ZU și partenera de viață a lui Tavi Colen. Despre toate titulaturile, vedeta a vorbit în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Cu umor, cântăreața povestește cum se desfășoară viața unui om care aduce energie bună pentru publicul care ascultă radio dimineața. Uneori, Emma adoarme pe canapeaua din holul de la ZU, totul pentru a livra cel mai bun conținut.

În sfera personală, chiar dacă Tavi Colen a cerut-o în căsătorie, artiștii bat pasul pe loc cu nunta. Chiar dacă se prefigurează unele planuri referitoare la grandiosul eveniment.

Emma Ștefan dă din casa echipei de la Radio ZU: „Nu trebuia să spun asta!”

CANCAN.RO: Nu simți că ți se termină viața când luați pauză de la radio și nu te mai trezești la ora 4:30?

Emma Ștefan: Am zis că e foarte greu să ai și viață de noapte și viață de zi, dar mi-am dat seama că eu nu am viață de zi, am doar viață de noapte. Că 4:30 e tot o oră din noapte.

CANCAN.RO: Apoi mergi acasă și dormi?

Emma Ștefan: Aproape niciodată. E un lux prea mare. Dar există o canapea la radio, pusă acolo unde trebuie. Cine a trecut pe la noi, știe de canapeaua pe care am și dormit.

CANCAN.RO: A fost un power nap?

Emma Ștefan: A fost un power nap de la 3 dimineața până la 6. Nu trebuia să spun asta, că mă tem ca nu cumva șefii mei să-mi ceară să plătesc chirie.

Partenera lui Tavi Colen întocmește planurile de nuntă cu artistul: „Mergem la Târgul de Mirese, căutăm formație!”

CANCAN.RO: Emma, tu ai o rochie neagră pe tine. În rochie albă când?



Emma Ștefan: Când o să simt. O spun la modul cel mai serios. Nu mă împiedic niciodată de constructul ăsta social că trebuie un anumit moment să-l faci ca la carte. Niciodată nu m-am bazat pe lucrurile astea. Nu mă interesează neapărat să intru în niște tipare. Când o să simt, probabil că o să o îmbrac și o să conducă la evenimentul despre care bați niște apropouri extraordinar de fine.

CANCAN.RO: Deci e la tine mingea?

Emma Ștefan: E la amândoi, că meciul este în echipă.

CANCAN.RO: Eu propun să mergem la Târgul de Mirese!

Emma Ștefan: Mergem la Târgul de Mirese, căutăm formație…

CANCAN.RO: Păi cânți tu!

Emma Ștefan: Nu, și la nunta mea?!

CANCAN.RO: Corect, la câți s-au perindat pe la radio, imediat îl suni pe Carla’s!

Emma Ștefan: Să facem dansul mirilor pe „Acele”.

CANCAN.RO: Vara asta am să mă…?

Emma Ștefan: Am să mă odihnesc! Măcar două nopți de somn pline.

