Emma Răducanu, dezvăluiri despre oportunitățile obținute după succesul de la US Open: ”Nu am știut să gestionez”

Jucătoarea britanică de tenis cu origini românești, Emma Răducanu, a mărturisit recent că succesul obținut după câştigarea turneului US Open în 2021 i-a adus o mulțime de noi oportunități financiare, însă nu a putut gestiona eficient relația cu faima, iar acest fapt i-a dăunat pe toate planurile.

Răducanu, în vârstă de 22 de ani, a devenit una dintre cele mai curtate tenismene după reuşita fantastică din urmă cu trei ani de la New York. Parteneriatele cu diverse branduri au început să curgă și astfel tânăra speranță a tenisului britanic a reușit să fie una dintre cele mai bine plătite 10 sportive din 2024, chiar dacă nu se numără printre primele 50 de jucătoare ale lumii în clasamentul WTA.

Emma Răducanu a admis că acordă prea mult timp responsabilităţilor din afara terenului, potrivit Daily Mail.

„Imediat ce am câștigat primul turneu de Mare Șlem la doar 18 ani, presiunea succesului a fost imensă. Nu am știut întotdeauna să gestionez relația dintre antrenamente și sponsorizări. Însă, acum am învăţat cum să spun nu un pic mai mult. Iniţial, m-am simţit rău pentru că i-am refuzat pe oameni. Întotdeauna vreau să fac mai mult pentru orice partener sau orice colaborare”, a declarat Răducanu.