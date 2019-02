Enache nu face nuntă după victoria cu Viitorul: „E doar un pas spre atingerea obiectivului!”

Costel Enache, antrenorul principal al formației Astra Giurgiu a declarat la finalul partidei pe care elevii săi au câștigat-o la scor de neprezentare cu Viitorul Constanța că cele trei puncte acumulate în clasament reprezintă doar un mic pas în lupta pentru play-off.

„Ne bucurăm de moment, dar e doar un pas. Sper să fim inteligenţi şi să gestionăm bine această victorie. Trebuie să înţelegem că e doar un pas spre atingerea obiectivului. A fost un joc matur, consistent şi asta îmi dă încredere pe viitor, pentru că ne aşteaptă meciuri foarte grele. Urmează un meci cu CFR, am spus şi înainte că ne aşteaptă doar meciuri grele. Dar o să ne gândim de mâine la acea partidă, acum savurăm victoria de azi, pentru că nu am jucat chiar cu oricine. Nu am vreo reţetă pentru Denis Alibec. El s-a născut cu har, cu talent şi, ca orice om, a avut fluctuaţii. Şi-a revenit şi fizic şi moral, iar asta s-a văzut azi. El poate fi decisiv în orice moment”, a declarat Costel Enache, antrenorul principal al formației Astra Giurgiu.

Victoria giurgiuveniolor a fost obținută grație unui gol marcat de Begue și a unei duble realizate de atacantul Denis Alibec.

În urma acestui succes, Astra a acumulat 35 de puncte și a urcat pe locul 4 în timp ce Viitorul a ajuns pe locul 5 cu 34 de puncte.

Etapa următoare Astra merge în Gruia pentru a înfrunta campioana, CFR Cluj, în timp ce echipa lui Gică Hagi va juca pe teren propriu cu Poli Iaşi