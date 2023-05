„Era să dau colțul!” Adrian Minune, detalii despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat. Celebrul manelist a fost internat în spital

În urmă cu o lună de zile, Adrian Minune a trecut prin momente extrem de grele. Celebrul manelist a fost internat în spital și a fost la doar un pas de tragedie. Din fericire, medicii și-au făcut treaba și l-au pus pe picioare. Acum, Adrian Minune a vorbit despre momentele de cumpănă prin care a trecut și a spus cum i s-a schimbat viața.

Adrian Minune spune că în urmă cu o lună a primit o nouă șansă la viață. La momentul respectiv, manelistul a ajuns de urgență la spital, iar starea sa pare că a fost una destul de gravă. Din fericire, norocul a fost de partea artistului, iar medicii au reușit să îi ofere îngrijirile necesare și să îl pună pe picioare.

Deși nu a dat prea multe detalii despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat, Adrian Minune a mărturisit totuși că au fost generate de către o intervenție pe care a suferit-o în urmă cu 6 luni, în Turcia. Se pare că atunci ceva nu a mers bine, iar efectele s-au resimțit, aducându-l pe Adrian Minune până în pragul unei tragedii.

„Mai mult decât Dumnezeu nu se poate altceva. Ne-a ajutat în cele mai multe clipe, în cele mai grele clipe! Și eu, cât de curând, acum o lună și vreo 2 zile, o lună și o săptămână, am avut o problemă dar nu aș vrea să vorbesc pentru că eu am fost în Turcia și am făcut o intervenție și mi-a dăunat mai târziu, peste 6 luni de zile, chiar am fost și la televizor…și nu vreau să vorbesc de nimeni, deloc.

A fost ok, mi-am revenit, era să dau colțul pe bune dar sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu. După ce am ieșit din spital am fost în Marbella, ne-am simțit bine, vacanță, frumos! Ieri am fost la pește, a fost și Sofi (n.r.: nepoata, fiica lui Karmen), a prins doi pești…”, a declarat Adrian Minune, în cadrul emisiunii lui Cristi Brancu.

„Am renăscut”

Din fericire, Adrian Minune a reușit să scape de problemele de sănătate, iar acum spune că a renăscut. Cumpăna prin care a trecut l-a făcut pe manelist să privească altfel viața și să o trăiască din plin, fără să mai rateze niciun moment și fără a se mai preocupa de lucruri inutile.

Acum, Adrian Minune petrece mult mai mult timp alături de familie și se bucură de fiecare moment cu cei dragi. De asemenea, artistul și-a schimbat radical programul. S-a transformat într-un om matinal și la prima rază de lumină este în picioare. Mai mult, Adrian Minune a renunțat la orice viciu și duce o viața cât se poate de echilibrată.

„De o lună și ceva Dumnezeu mi-a dat o nouă viață. M-am reinventat, am renăscut! Am terminat cu alte vicii, adică cu băutura, cu șprițurile, să stau până mai târziu. Stau lângă copiii mei mult mai mult. Mă trezesc la 7 dimineața, chiar dacă vin la 5. Eu până la ora 12 am făcut foarte multe chestii care pentru mine până acum au fost niște gusturi negustate! Niște specialități pe care eu încă nu am pus mâna pe ele. Acum le gust și îmi place.

Când mă uit pe geam și văd că nu e lumină parcă îmi pare rău. Când s-a crăpat de zi, eu deja am făcut duș. M-am tras la față, sunt frumos, am scos piese noi. Am o poftă de viață încât nici nu îți închipui!”, a mai spus Adrian Minune.

