Adrian Minune, primele declarații după ce a ajuns de urgență la spital! Cum se simte artistul

Adrian Minune și-a îngrijorat fanii, după ce a ajuns de urgență pe mâinile medicilor. În urma unor analize, cadrele medicale au decis să îl interneze pe artist. Acum, la câteva zile distanță, a făcut primele declarații despre starea lui de sănătate. Cântărețul a explicat cum se simte, dar și când va fi externat din spital.

Adrian Minune a transmis un mesaj prin care a dorit să le mulțumească fanilor săi pentru încurajări. Artistul a primit multe mesaje din partea celor care îl iubesc, astfel a dorit să îi liniștească și le-a transmis că în acest moment se simte mult mai bine. Astăzi urmează să primească rezultatul ultimului set de analize, și dacă totul decurge așa cum se așteaptă, mâine va fi externat. Cu toate acestea, artistul va fi nevoit să urmeze un tratament pentru abces.

Artistul a mai spus că probleme au început după ce a cântat într-un restaurant din Anglia.

„Sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Mai aștept un singur rezultat și mâine seară voi fi acasă. Merg la mine la Ștefănești. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care m-au susținut. Am fost în Anglia, am cântat trei zile în același loc și am prins foarte mare curent. De la acest curent, s-a declanșat un abces, undeva în corp”, a spus Adrian Minune, pe Instagram.

Adrian Minune se va întoarce pe scenă!

Adrian Minune nu poate sta prea mult departe de fanii săi. Artistul a spus că în acest weekend va cânta la un eveniment în Spania, dar în continuare respectă și indicațiile medicilor.

„A trebuit să stau pe antibiotice și acum sunt pe antibiotice și o să ajung acasă, pentru că weekend-ul acesta sunt în Spania. O să ajung acasă și o să continui tratamentul cu antibiotice, pentru a se retrage acel abces. Sunt ok, mulțumesc lui Dumnezeu”, a mai spus artistul, în mediul online.