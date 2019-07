Ernest a fost atacat pe stradă din cauza emisiunilor sale: “Am fost nevoit să…”

Ernest, fost concurent la „Big Brother”, prezintă acum două emisiuni la Kanal D, Ochii din umbră şi În căutarea adevărului, și a mărturisit cum a avut de suferit din cauza lor. Bărbatul spune că unii oameni au amestecat latura profesională cu cea personală, afectându-i și familia implicit.

“Din fericire, odată cu trecerea anilor, au fost din ce în ce mai puţine probleme de acest gen. Dar da, cândva au existat şi astfel de situaţii neplăcute, iar unii oameni nu au ştiut să facă diferenţa între latura mea profesională şi viaţa personală, le-au amestecat puţin şi nu au ţinut cont că sunt cu familia și că depăşesc o limită a bunului simţ. Cu toate acestea, pentru mine e foarte important să primesc un feedback din partea oamenilor, fie că e pozitiv sau negativ, pentru că din ambele ai de învăţat. Important e să nu fie depăşită limita bunului simţ.

În 99% dintre cazuri aş încerca să temperez lucrurile, să nu răspund cu aceeaşi monedă pentru că, în general, oamenii care ar face aşa ceva au, cu siguranţă, nişte „scăpări” şi intrând în jocul lor, nu ai face decât să le alimentezi acţiunile. Mai sunt şi câteva cazuri rare când realizezi că oricât de frumos te-ai purta, „omul” nu înţelege şi atunci ripostezi, dar nu la modul agresiv. Am avut şi momente de acest gen, neplăcute, şi am fost nevoit să ridic vocea ca să temperez persoana cu „apăsări”“, a declarat Ernest pentru Click.ro.

Pentru Ernest, “Big Brother”-ul de la Prima Tv din 2003 a reprezentat o rampă de lansare, devenind, de atunci, prezentator TV. El a prezentat mai multe emisiuni, precum “Fă-ți bagajele”, “Trădați în dragoste”, “Pe banii părinților”, “Ochii din umbră”. În particular, Ernest este foarte fericit, are o familie frumoasă: este căsătorit de șase ani cu frumoasa Adriana și are un copil de patru ani și jumătate cu aceasta.