De-a lungul timpului, Ernest Takacs a prezentat mai multe emisiuni bazate pe personaje fictive, care au făcut furori pe micul ecran. Producții precum „Trădați în dragoste”, „Ochii din umbră” sau „Pe banii părinților” au pus în lumină cele mai haioase situații pentru telespectatori. Fie că s-a vorbit de infidelitate dusă la extrem, de copii prea răsfățați sau de diverse acțiuni pe care soții le ascundeau unul de altul, moderatorul Kanal D a fost mereu „pe fază”, căci așa cum spunea el, „ochii din umbră văd totul” și „noi suntem cu ochii pe voi”. CANCAN.RO a stat de vorbă cu Ernest și a aflat cum a reușit să gestioneze unele situații de comic absurd în care a fost pus, în emisiunile sale. De asemenea, îndrăgitul prezentator a vorbit și despre cum a cunoscut-o pe soția sa, Adriana.

Ernest a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre situațiile haioase pe care le-a trăit, în emisiunile sale. Momentele în care doamnele își băteau partenerii infideli în cap, cu geanta, au stârnit râsul tuturor, iar, preț de ani buni, Ernest a făcut-o pe detectivul pentru cei care au vrut să participe la aceste proiecte pe bază de ficțiune, dar în multe cazuri, inspirate din realitate.

„Îți mai muști limba”

Moderatorul Kanal D ne-a mărturisit că au existat situații comice în care abia s-a abținut să nu râdă, însă a trebuit să trateze totul cu profesionalism, până la capăt.

„Eu trăiesc momentul, mă încarc, iau situația respectivă, mă pun în acea situație și mă implic total în ceea ce fac. Nefiind ceva superficial, nu am cum să râd… deși, recunosc, au mai fost câteva momente în care situația a fost de un comic absurd și n-am reușit să mă abțin, cred că nimeni nu ar fi reușit. Dar când mai sunt situații de genul acesta, mai «maschezi» un pic, îți mai muști limba… Dar, așa cum spuneam, trăiesc momentele acelea și de aceea iau totul atât de în serios”, a spus moderatorul Kanal D, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„În prezent, sunt implicat total în proiectul «În căutarea adevărului», cinci zile pe săptămână, filmăm la diferite ore, în multe locații și nu mai am timp, chiar dacă aș vrea, pentru un alt proiect”, a mai declarat Ernest.

Cum a cunoscut-o Ernest pe soția lui, Adriana

Moderatorul Kanal D ne-a povestit și cum a ajuns să o cunoască pe Adriana și cum a fost începutul lor, în calitate de cuplu. De asemenea, Ernest ne-a mărturisit totul despre momentul în care a cerut-o pe Ada – căci așa o alintă – în căsătorie.

„Noi ne-am cunoscut printr-un prieten comun, este o întreagă poveste la mijloc. Un prieten comun, cum spuneam, îi datora iubitului Adei, de la vremea respectivă, niște bani și a încercat să dea de respectivul prin mine și a venit atunci la mine, fiind însoțit de Ada. Noi, eu și Ada, ne-am plăcut din priviri atunci, a existat o chimie între noi, dar nu s-a întâmplat nimic altceva. După care, vreme de câțiva ani fiecare și-a văzut de viața lui, dar am rămas într-o relație de comunicare și am reușit să facem subtil un schimb de numere de telefon. La un moment dat, ne-am și intersectat, apoi, liberi fiind amândoi, a început relația noastră”, ne-a povestit Ernest.

Cum a pus Ernest „în scenă” cererea în căsătorie

„După alți câțiva ani buni, am cerut-o de soție. În total suntem împreună de aproape 17 ani, ne cunoaștem de prin 2003, imediat după Big Brother și suntem căsătoriți din 2012, deci avem 9 ani de căsnicie. Treaba cu căsătoria a fost la modul că am cumpărat inelul și am așteptat un moment ca ea să fie surprinsă, să fie ceva neașteptat.

Ne aflam cu niste prieteni la o terasă și, în timp ce ea vorbea cu o prietenă, fiind total absentă față de mine, pentru că era prinsă în discuția respectivă, am îngenuncheat așa cavalerește, doar pe un genunchi și am pus marea întrebare. Toate fetele au început să aplaude, să se bucure și Ada a spus DA. A avut impactul scontat, a fost un succes, a ieșit bine”, a conchis Ernest Takacs, pentru CANCAN.RO.

