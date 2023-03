Eroare gravă comisă de Pro TV! Cum a fost prezentată Oana Ciocan, pe burtieră, la Survivor România 2023

Ultima săptămâna Survivor România a marcat o premieră în istoria show-ului. Patru foști concurenți au intrat în competiția de anul acesta. Cei patru sunt: Zanni, Alex Delea, Elena Chiriac și Oana Ciocan. Deși au ajuns, din nou, în Dominicană, aceștia nu au fost concurenți cu drepturi depline, foștii supraviețuitori au avut rolul de antrenori. Însă, o eroare s-a strecurat în show-ul de la Pro Tv, atunci când Oana Ciocan a fost prezentată. Despre ce este vorba?

Timp de o săptămână, foștii concurenți Zanni, Alex Delea, Elena Chiriac și Oana Ciocan au fost alături de Faimoși și Războinici. Aceștia au avut rolul de antrenori și au venit cu scopul de a îi pregăti pe Faimoși și pe Războinici de Marea Unificare. Atunci când au intrat în competiție, toți cei patru au fost prezentați, iar când a venit rândul Oanei Ciocan o greșeală a fost comisă de cei de la Pro Tv.

Mai exact, Oana Ciocan a fost prezentată drept semifinalista Survivor 2022. Însă, acest lucru nu este corect. În sezonul trecut, Oana Ciocan a reușit să ajungă doar până în sferturile de finală. Aceasta fiind eliminată chiar înaintea semifinalelor.

Astfel, prezentarea făcută tinerei a fost eronată. În cadrul competiției Survivor România 2022, Oana Ciocan a jucat doar sferturile de finală, chiar ea fiind cea care a dat startul probelor din sferturi. Însă, aceasta nu a reușit să treacă de ele, fiind eliminată de public. Așadar, Oana Ciocan este sfert-finalistă Survivor România 2022.

(CITEȘTE ȘI: DE CE A FOST DATĂ AFARĂ, DE FAPT, OANA CIOCAN DE LA SURVIVOR ROMÂNIA? ELIMINARE NEAŞTEPTATĂ LA PRO TV: “MĂ DOARE INIMA”)

Oana Ciocan a fost eliminată înainte de semifinale

În data de 24 mai 2022, după câteva luni de concurs, Oana Ciocan părăsea competiția din Dominicană. În sferturile de finală, aceasta a fost propusă spre eliminare de către Ionuț Popa, deținătorul colanului de imunitate. A intrat în cursa de eliminare alături de Elena Chiriac și Alex Delea.

În urma votului telespectatorilor, Oana Ciocan a fost eliminată. Atunci când a aflat verdictul, tânăra a fost dezamăgită, însă a plecat din emisiune ținând capul sus, mândră de parcursul ei. Și-a dorit să joace finala, însă dorința nu i s-a îndeplinit. Chiar și așa, Oana Ciocan a plecat acasă cu zâmbetul pe buze, ne vărsând nicio lacrimă.

„Domnul Dan, mă doare inima. Am crezut în șansa mea. Am luptat, deși mi-a fost greu. Sunt atât de mândră că am ajuns până aici, deși nu credeam. Nu pot să plâng. Sunt recunoscătoare, m-am maturizat”, declara Oana Ciocan, după aflarea verdictului.

(VEZI ȘI: CINE ESTE, DE FAPT, OANA CIOCAN DE LA SURVIVOR ROMÂNIA ȘI CU CE SE OCUPĂ. ESTE UNA DINTRE CELE MAI BUNE CONCURENTE)