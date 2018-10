Eroul naționalei de la Vilnius, Alex Maxim recunoaște: „Eu joc bine sub presiune!”

Mijlocașul Alex Maxim a fost eroul naționalei la Vilnius. Jucătorul lui Mainz a reușit în prelungirile partide, la scorul de 1-1, când nimeni nu mai credea în victorie să înscrie în urma unei acțiuni peronale de toată frumusețea, reușita sa stabilind scorul final al confruntării, 2-1.

„Mă bucur că am marcat, dar mai mult pentru victorie. Mergem la Bucureşti cu cele trei puncte şi sperăm să învingem şi pe Serbia. Nu am jucat cum ne-am fi dorit, toţi voiau să facem 2-0 şi să nu mai avem emoţiile pe care le-am avut pe final. Am rămas concentraţi, am avut puţin noroc în ultimele minute, dar e bine că totul s-a terminat cu un succes. Se vorbeşte mult de numărul 10. Eu joc bine sub presiune, tot ce îmi doresc e ca România să câştige şi să facem o ţară întreagă fericită. Nu m-au deranjat criticile, tot ce contează e să acumulăm puncte, să obţinem victorii şi să îi facem fericiţi pe români. Sincer să fiu, gazonul nu a fost aşa rău. A fost doar neobişnuit, pentru că noi nu ne antrenăm niciodată pe iarbă artificială. Dar şi dacă făceam egal, terenul nu era un alibi„, a declarat Alex Maxim.

La Vilnius, Alex Chipciu a deschis scorul în minutul 13 după care Zulpa a egalat în minutul 89. Victoria „tricolorilor” a fost obținută grație reușitei din prelungiri a lui Alex Maxim.

Cu cinci puncte „tricolorii” sunt pe locul 2 în clasament după Serbia care are 7 puncte după victoria pe care a obținut-o aseară în Muntenegru. Naţionala României va juca duminică ora 16:00 pe Arena Naţională cu Serbia, un meci decisiv pentru câştigarea grupei.