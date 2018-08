Eșec așteptat de Mangia la Leipzig: „Știam de la bun început…!”

Devis Mangia, antrenorul pprincipal al formației Universitatea Craiova, a declarat la finalul partidei pe care elevii săi au pierdut-o în prima manșă a turului III preliminar al Europa League, scor 3-1, că se aștepta la înfrângere!

„Ştiam de la bun început că ne aşteaptă o partidă dificilă, am încercat să fim atenţi, concentraţi şi să fim puţin mai agresivi şi am reuşit acest lucru, mai puţin în anumite momente. Consider că am încercat să fim mai rapizi însă de multe ori am greşit ultima pasa. Eu cred în soartă şi poate nu a fost întâmplător că am reuşit să marcăm acel gol la ultima faza. Trebuie sa înţelegem cu toţii că fotbalul românesc este inferior celui german. Dacă vă aşteptaţi să venim în Germania să dominăm, aveaţi aşteptări un pic prea mari. Aceasta este realitatea în acest moment”, a declarat Devis Mangia, antrenorul principal al Universității Craiova la conferinţa de presă de după meci.

La debutul în această ediție a Europa League, Universitatea Craiova, a cedat cu 3-1 partida susținută în Germania pe terenul celor de la RB Leipzig.

Oltenii au reușit să evite umilința unei înfrângeri severe grație prestației de excepție a goalkeeperului Pigliacelli și a golului din ultimul minut al confruntării reușit de croatul Martic.

Pe terenul lui Lepizig în prima manșă a celui de-al treilea tur preliminar al Europa League, oltenii nu au contat aproape deloc în ofensivă, greul în acest meci căzând pe umerii lui Pigliacelii.

Returul dintre RB Leipzig și Universitatea Craiova va avea loc peste o săptămână pe stadionul „Ion Oblemenco”.