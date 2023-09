Este vestea momentului! Dragoș Pătraru anunță când și unde revine la TV cu „Starea Nației”: „Am avut multe oferte! Dacă voiam…”

La aproape șase luni de la ieșirea de pe micile ecrane a uneia dintre cele mai apreciate emisiuni din ultimii ani din grila de programe a televiziunii Prima TV, „Starea Nației” și Dragoș Pătraru au ales, de voie sau de nevoie, un alt drum în viața lor profesională. Ca atare, CANCAN.RO a discutat într-un amplu interviu cu Dragoș Pătraru, prezentatorul emisiunii, despre prezent, trecut și viitor. Și am primit răspunsuri în nota obișnuită a echipei ce a știut mereu să se impună atenției generale în ultimul deceniu, perioadă în care „Starea Nației” a trecut pe la România TV, TVR (în două rânduri), Digi24 și Prima TV.

CANCAN.RO: „Starea nației” este una dintre cele mai de succes formate românești din ultimii ani. Considerați că trecerea în online a emisiunii e un pas în spate?

Dragoș Pătraru: Nu, nici pomeneală! Nu e vorba despre vreun pas înapoi, ci despre un pas normal în ceea ce facem, eu și colegii mei în ziua de astăzi. E vorba despre un pas prin care ne-am diversificat ceea ce le propuneam până atunci oamenilor. Așa am decis să dezvoltăm, spre exemplu, colaborarea cu scriitorul și activistul pentru drepturile omului Valeriu Nicolae și producția „Starea impostorilor”. Și mai sunt și altele…

Cei de la „Starea Nației” susțin că nu și-au mai dorit să rămâne pe micile ecrane!

CANCAN.RO: Ați făcut un real tur al televiziunilor cu emisiunea dumneavoastră. Într-un interviu recent ați mărturisit că cel mai probabil „Starea Nației” nu mai revine pe micile ecrane din cauza genului de program care devine incomod pentru orice stație care difuzează formatul. S-a schimbat ceva în opinia dumneavoastră în ultimele luni? În plus, în cazul în care mâine ați găsi pe masă oferte de la toate televiziunile de care v-ați despărțit în trecut, cu care dintre ele ați fi dispus să semnați?

Dragoș Pătraru: Nu s-a schimbat nimic și nici nu văd cum s-ar fi putut produce vreo schimbare! Pe de altă parte, trebuie să vă spun că am fi rămas la televiziune și acum, dacă ne-am fi dorit asta foarte mult. Însă nu ne-am mai dorit experiența asta și am ales să facem altceva. Așa că nu am cum să vă răspund direct la întrebarea asta! Pe de altă parte, ceva, ceva s-a mai schimbat. În sensul că producerea celor patru ediții pe săptămână ale emisiunii nu mai implică aceleași costuri ca în lumea televiziunii. În online e diferit, dar direcția noastră a rămas mereu aceeași! Asta nu s-a schimbat!

CANCAN.RO: Pe YouTube ați introdus sistemul abonaților, un fel de pay per view în online. S-au abonat oamenii la canalul dumneavoastră? Cât de greu v-a fost sau vă este să rezistați din punct de vedere financiar?

Dragoș Pătraru: Reacția oamenilor a fost una aparte, după ce noi ne-am anunțat decizia de a ne retrage de pe micile ecrane. Fără hotărârea lor de a rămâne alături de noi, de a ne ajuta, nu vă ascund că ne-ar fi fost greu. Poate chiar am fi fost obligați să închidem! Dar oamenii s-au mobilizat într-un mod neașteptat pentru noi și s-au abonat la un nivel semnificativ. Mulți dintre ei au utilizat diverse praguri privind abonamentele introduse de noi. Alții au ales să intre pe site-ul nostru și să ne sprijne sub alte moduri. Adică au ales să cumpere alte produse de la noi, cum ar fi cafea sau ceai, fiindcă le-am propus oamenilor fie „cafeaua nației”, fie „ceaiul nației”. Mai avem și alte produse pe care cei interesați le pot descoperi pe stareanatiei.ro. Pentru noi a contat foarte mult fiecare mic gest al lor. După cum au existat și există oameni care aleg să doneze bani pentru noi. Fără sprijinul lor nu știu cum am fi reușit s-o scoatem la capăt: Așa, acum nu mai suntem dependenți de cineva anume, așa cum se întâmpla în vremea în care colaboram cu o anume televiziune. Discutăm despre praguri financiare diferite, dar suntem foarte ok cu starea noastră din prezent și ne simțim foarte bine așa cum suntem acum! În plus, am lansat în urmă cu cîteva săptămâni, puține la număr, și cartea noastră, „Atenție cu intenție”, care a prins deja la public, deși din câte știu volumul s-a vândut doar online. Editura Bookzone, cu care colaborăm în treaba asta, ne-a anunțat că cartea e prima în topul vânzărilor lor!

CANCAN.RO: Sunteți la fel de incomod și în mediul online?

Dragoș Pătraru: Suntem așa cum ne știa și ne aprecia pentru asta publicul! Pe de altă parte, nu știu cât de în măsură sunt doar eu ca să vă răspund cât mai bine la această întrebare. Mai degrabă cred că oamenii sunt cei care ar trebui întrebați și într-un fel așteptăm un răspuns și de la ei. Nu a trecut nici prea mult timp de când am făcut acest pas, această trecere în online! Ne-am despărțit în aprilie de ultima televiziune la care am lucrat, Prima TV, iar în lunile iulie și august am preferat să ne dedicăm perioadei de concediu, așa că nu avem decât vreo trei luni de experiență în noua încercare. Dar nici vorbă să ne plângem cumva, de ceva anume!

Un nou pariu se conturează în viața profesională a echipei de la „Starea Nației”!

CANCAN.RO: Aveți parte de unele „intervenții” ale persoanelor criticate în emisiunea dumneavoastră și pe online, așa cum vi s-a întâmplat pe „sticlă”?

Dragoș Pătraru: Și în acest caz aș putea invoca perioada scurtă consumată deja de noi în online. Dar am avut parte și aici de unele „semnale de atenționare”, să le numim așa din partea unor binevoitori, care ne-au atras atenția într-un fel că sunt cu ochi larg deschiși pe munca și pe redacția noastră. Ne-au lăsat să înțelegem că poate ar fi mai bine pentru noi să stăm liniștiți până trec alegerile, să căutăm abordări diferite în stânga sau în dreapta. Mi se pare aproape inutil să vă spun că noi nu gândim așa și că nu am ales să facem altfel ceea ce știm să facem!

CANCAN.RO: Ce proiecte legate de Starea Nației mai aveți în viitorul apropiat?

Dragoș Pătraru: Avem un pariu al nostru. E vorba despre „Starea Sănătății”, un proiect în care credem foarte mult. Ne place să credem chiar că la anul, pe vremea asta, „Starea Sănătății” va fi la fel de căutată ca „Starea Nației”. E un proiect oarecum similar cu ceea ce facem noi la „Starea Nației”, dar în cadrul căreia le spunem oamenilor, pe înțelesul tuturor, dar pornind de la lucruri științifice, despre starea lor și a noastră, a tuturora, despre sănătate, despre cum trebuie să trăim, despre ce trebuie să mâncăm sau cum trebuie să dormim ca să ne fie cât mai bine. Deja una dintre cele patru ediții săptămânale o alocăm „Stării sănătății”, iar din martie, anul viitor, vom avea și o redacție specială, distinctă, dedicată exclusiv acestui proiect în care credem foarte mult!

