Eugen Cristea, mesaj tulburător după ce spune că a fost aruncat la gunoi. „Nu-mi doresc o nouă internare”. Nu va mai fi văzut

Eugen Cristea, ajuns la venerabila vârstă de 71 de ani, a transmis recent că este decis să se retragă din viața publică. Motivul este unu cât se poate de dureros pentru acesta. Actorul spune dezamăgit că a fost „aruncat la gunoi” de producători, directori de teatre, regizori și de toți cei cu care a lucrat zeci de ani.

Cine nu îl știe pe Eugen Cristea din emisiunea „Feriți-vă de măgăruș” sau din rolurile din filme, seriale și de pe scena de teatru? De-a lungul anilor, celebrul actor a reușit să bucure generații întregi cu talentul său. După zeci de ani de muncă, nu credea că o să ajungă să trăiască o asemenea dezamăgire.

CITEȘTE ȘI: EUGEN CRISTEA S-A NĂSCUT A DOUA OARĂ DUPĂ CE A TRECUT PESTE CUMPĂNA VIEȚII. „DUC UN REGIM DE VIAȚĂ FOARTE ORDONAT ȘI FOARTE STRICT”

Recent, pe pagina lui de Facebook, Eugen Cristea a transmis un mesaj în care și-a justificat decizia. Spune că nu s-a retras pentru că nu ar mai fi putut să joace în continuare, ci pentru că se simte neputincios în fața acestei situații.

„Plin de dezamăgiri, vă anunț, după o judicioasă analiză, că mă retrag din viața artistică. Dezamăgit de două firme de dublaje de desene animate (aruncat la gunoi după 16 ani de colaborare neîntreruptă), dezamăgit de un coleg actor-regizor pe care l-am ajutat în trei spectacole, în roluri nesemnificative, dezamăgit de directorii TNB, care nu m-au distribuit nici măcar în vreun spectacol-lectură, dezamăgit de nenumărate castinguri date inutil, dezamăgit de cel mai bun prieten care m-a eliminat dintr-o colaborare de peste opt ani la o revistă de succes, dezamăgit de gașca de la radio, după o colaborare începută din anul 1961, gașcă ce m-a trecut pe lista neagră, dezamăgit de un interpret cu care colaborăm de peste șase ani… E prea mult pentru un singur om care nu a făcut rău nimănui. Niciodată. Nu-mi doresc o nouă internare pentru depresie. Așa că urez cele bune prietenilor (puțini) și dușmanilor (mulți). Sănătate!”, a scris Eugen Cristea pe pagina lui de Facebook.

Eugen Cristea: „Nu așa se procedează într-o societate normală”

Eugen Cristea a continuat seria dezvăluirilor și a explicat că nu vrea să facă un scandal din acest subiect, ci pur si simplu a vrut să tragă un semnal de alarmă. De asemenea, actorul a mărturisit că are dovezi pentru toate acuzațiile pe care le-a lansat în spațiul public, dar nu vrea să le facă pe plac celor care l-au dezamăgit.

„Am vrut să trag un semnal de alarmă apropo de ce se întâmplă cu o anumită categorie, care este valabilă și pentru alții. Nu se poate ca zeci de ani să fii talentat și bun și dintr-o dată să nu mai exiști. Nu așa se procedează într-o societate normală. Sigur că nu am pretenții de la un stat, care e și de rahat datorită conducătorilor. Exact asta am vrut să arăt, tot ceea ce este scris acolo este perfect adevărat. Am dovezi. Eu nici n-am dat nume, că asta se așteaptă, scandalul. Nu le fac reclamă pe pielea mea. Am primit niște mesaje chiar foarte frumoase după această postare și au început să mă cheme și la TV, dar ei caută scandalul, asta-i cu totul altceva. Asta le aduce audiență. Ei aveau ca tema depresia. Însă le-am spus, că să ne înțelegem bine, că nu e vorba de depresie, ci de revoltă”. a spus Eugen Cristea.

„Am văzut cum face TV5 emisiuni cu soliști și actori în vârstă, în care ei au grijă și aduc în platou, pe lângă tineri pe care îi lansează, vedete în vârstă. Contează mult și pentru acei oameni și pentru respectul pe care îl manifestă pentru valorile lor. Asta contează foarte mult pentru că asta îți dă forță să mergi mai departe. Dar când ai senzația unei măsele stricate pe care o aruncă, nu prea e bine. Cel mai mult mă deranjează Radio România. Eu am debutat în 1961 și toată gașca de puști care sunt acum au crescut sub ochii mei și tocmai ăștia au dat lovitura. Nu sunt doar eu în situația asta. Am colegi care n-au intrat în radio de ani de zile. Ce nu înțelege lumea, e că eu nu fac chestiile astea pentru bani, ci pentru antrenament, pentru menținerea în formă. Totul se reduce la bani, la interes. Vreau să mă simt bine în pielea mea și în bucuriile mele mărunte. Dar mi-aș fi dorit o bucurie mai mare. La un moment dat, am fost în echipa Ruxandrei Ion, iar pe mine și pe Ion Dichiseanu nu ne-a mai chemat. Nu prea a fost frumos că ne-au scos personajele. Asta e”, a mai spus Eugen Cristea pentru click.ro