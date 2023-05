Eugen Cristea s-a născut a doua oară după ce a trecut peste cumpăna vieții. „Duc un regim de viață foarte ordonat și foarte strict”

Eugen Cristea (71 de ani) este unul dintre cei mai îndrăgiți actori din România. În urmă cu 6 ani el a suferit un AVC și apoi s-a luptat o perioadă de timp cu depresia. Actorul a dezvăluit recent cum a trecut peste acel moment extrem de greu al vieții sale.

Eugen Cristea se poate mândri cu o carieră de succes. De-a lungul anilor a jucat în filme, piese de teatru și a fost moderatorul unor emisiuni TV de succes. În plus, a scris un volum de proză și a tradus mai multe cărți de beletristică.

Cum a trecut Eugen Cristea peste momentul greu de acum 6 ani

În ciuda faptului că pe plan profesional s-a bucurat mereu de succes, Eugen Cristea s-a confruntat cu mari probleme de sănătate. În urmă cu șase ani, celebrul actor a suferit un AVC. De atunci, viața sa s-a schimbat radical, acum acordând foarte multă atenție sănătății. Actorul consideră că și puterea Divinității l-a ajutat să treacă peste acea perioadă extrem de grea.

„În general evit (n.r. petreceri de ziua de naștere) deoarece pentru mine nu mai este un prilej de bucurie. Eu ca să fiu sincer îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare zi pe care mi-o mai dă în plus. De atunci am început să fiu un pic mai atent.

Mă mir că mi s-a întâmplat mie așa ceva, asta pentru că duc un regim de viață foarte ordonat și foarte strict. Semnalele de alarmă pe care le dă organismul trebuie luate în seamă. Au trecut 6 ani și 2 luni. Sunt bine și respect în continuare același regim de viață, fac multă mișcare. Viața e grea, e urâtă, dar chiar așa să nu existe nicio rază de soare?, a spus Eugen Cristea la Antena Stars.

Actorul s-a confruntat și cu depresia. „Încerc din greu să fiu un om pozitiv, îmi vine foarte greu”

O fire extrem de sensibilă, Eugen Cristea a dezvăluit că depresia l-a măcinat destul de tare în ultimii ani. Totul a culminat după ce a răcit destul de rău și a crezut că a făcut Covid. Acest episod neplăcut i-a produs o stare de spaimă actorului, care a depășit destul de greu momentul.

„Încerc din greu să fiu un om pozitiv, îmi vine foarte greu, dar fiind în zodia Berbecului, nu mă pot abține să mă abțin să fiu un adept al dreptății, al bunului gust, al dragostei. Am avut o răceală și am crezut că a fost Covid.

M-am speriat foarte tare. Am intrat într-o depresie. Am avut niște medici foarte buni și le mulțumesc. Tratamentul ți-l faci singur până la urmă. Am ajuns la urgență, dus de soția mea și de prietenul meu. Toate fetele de la urgență m-au întrebat ce e cu mine și le-am spus că nu mai vreau să trăiesc.”, a spus Eugen Cristea, potrivit spynews.ro.

