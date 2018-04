Eugen Neagoe: „Era mai bine să câștigăm!”

Remiza de pe „Dan Păltinișanu”, scor 2-2 cu ACS Poli Timișoara, l-a nemulțumit total pe Eugen Neagoe.

Tehnicianul formației Sepsi OSK Sf. Gheorghe a declarat că pentru echipa sa era mult mai bine dacă se câștiga acest meci și a spus că este frustrant să fii egalat în minutul 90.

„Era bine să câștigăm, dar la cum am jucat în prima repriză nu meritam acest lucru. La pauză am schimbat, am încercat să facem mai mult presing. Am reușit să marcăm două goluri, am avut și o bară, dar am primit gol în minutul 90. Și etapa trecută am primit gol în prelungiri. Sunt greșelile noastre. Vom face tot ceea ce depinde de noi să nu le mai repetăm. Nu mi-a plăcut cum am jucat în prima repriză, dar am evoluat mult mai bine în repriza secundă. Nu e prima oară când se întâmplă să avem foarte multe ocazii în meciurile din deplasare și să nu reușim să câștigăm. Mai sunt destule etape, din păcate noi nu reușim să învingem. Cred că putem aduna mai multe puncte, dar vom munci în continuare și vom încerca să nu mai repetăm greșelile pe care le-am făcut”, a declarat Eugen Neagoe, la interviurile de după joc.

În urma remizei de pe Bega și a rezultatelor înregistrate în aceată rundă, Sepsi OSK Sf. Gheorghe se află pe ultimul loc în play-out cu 13 puncte, la fel ca și juventus București care este pe locul 7, dar cu un golaveraj inferior.

Rezultatele etapei a III-a a play-out-ului:

Concordia Chiajna- FC Botoşani 0-0

Dinamo- Juventus Bucureşti 1-2

FC Voluntari- Gaz Metan Mediaş 1-2

ACS Poli Timişoara- Sepsi Sf. Gheorghe 2-2

Clasamentul play-out-ului:

1 Dinamo 23 pct.*

2 FC Botoșani 22*

3 FC Voluntari 18

4 Concordia Chiajna 16

5 ACS Poli Timșoara 15 *

6 Gaz Metan Mediaș 14*

7 Juventus 13*

8 Sepsi OSK Sf. Gheorghe 13 *

*)echipe care au beneficiat de rotunjirea de 0,5 puncte