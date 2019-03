Eugen Neagoe visează la Europa: „Vrem un loc de Europa League!”

Eugen Neagoe, antrenorul formației Sepsi OSK Sf. Gheorghe, surpriza acestei ediții de Liga I, echipă care s-a calificat în premieră în play-off-ul Ligii I, a declarat înaintea debutului echipei sale la „masa bogaților” pe terenul celor de la CFR CLuj că își propune Europa League.

„Ne dorim rezultate bune, care să ne împingă spre un loc de Europa League. Aș minți dacă aș afirma că nu ne-am gândit chiar la titlu, dar trebuie să fim realiști, este o diferență destul de mare de puncte față de primul loc. În plus, nu jucăm singuri, ne vom lovi de adversari valoroși și mult mai experimentați. Am fotbaliști tineri buni cum sunt Adrian Rus și Florin Ștefan, doi componenți ai naționalei under 21. Sunt fotbaliști cu calități tehnico-tactice foarte bune. Au caracter, muncesc cu seriozitate, sunt profesioniști în sensul adevărat al cuvântului. Vor crește foarte repede valoric. Eu am încredere că în cel mai scurt timp vor face pasul și spre echipa mare a României!”, a declarat Eugen Neagoe, antrenorul principal al formației Sepsi OSK Sf. Gheorghe.

Înaintea debutului echipei sale în play-off, care va avea loc în aceast seară în Gruia conta CFR Cluj, Neagoe a spus că trupa pregătită de Minteuan are toate atuurile pentru a-și apărra titulul câștigat sezonul trecut.

„Prin prisma locului ocupat, CFR Cluj pare să aibă prima șansă. Se poate întâmpla, însă, orice. Sunt echipe valoroase sub locul ocupat acum de CFR, fiecare dintre ele poate ajunge pe prima poziție. E greu de dat un pronostic. Va fi o luptă dură în aceste zece etape, mai dură ca oricând”, a mai spus Neagoe.

Partida CFR Cluj- Sepsi OSK Sf. Gheorghe, meci contând pentru prima etapă a play-off-ului va avea loc astăzi de la ora 20:30 și va fi transmisă în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.