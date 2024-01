Evadare în familia lui Culiță Sterp la începutul anului 2024: „S-a terminat cu binele, s-a terminat cu distracția”

Anul 2024 a început cu multă treabă în familia lui Culiță Sterp. Fiecare membru a avut un început de an în forță, iar unii, cei care nu au avut parte de prea multă odihnă, au cedat și au concluzionat că le trebuie o pauză. Geta Sterp a fost cea care a simțit nevoia să își încarce bateriile, așa că a pus totul pe pauză, și-a făcut bagajele și a evadat pentru două zile din cotidian. Cum s-a relaxat bruneta departe de casă?

Geta Sterp a decis că are nevoie de un scurt concediu, așa că a plecat departe de toate problemele și treburile zilnice. Deși nu credea că este posibil, aceasta a reușit să evadeze pentru două zile și să se distreze alături de o parte din familia sa. Bruneta și-a petrecut weekend-ul trecut la o pensiune și a profitat de moment pentru a-și încărca bateriile.

După ce s-a bucurat de cele două zile de liniște, Geta Sterp s-a întors la treabă și le-a povestit fanilor din mediul online despre mica s-a escapadă. Se pare că aceasta s-a distrat alături de sora sa și de nepoței. Bruneta a profitat din plin de mini-vacanța din weekend, însă recunoște că nu a fost tocmai sufletul petrecerii.

Geta Sterp a simțit că este epuizată, așa că mica escapadă a petrecut-o în mare parte dormind. Sora lui Culiță Sterp a avut nevoie de multă odihnă și asta pentru că o perioadă destul de aglomerată o așteaptă. Așa că bruneta nu a ezitat și s-a răsfățat cât de mult a putut.

„S-a terminat cu distracția, s-a terminat cu binele. Am evadat două zile de acasă și eu, cu toate că am zis că nu mai pot pleca de acasă prea curând, pentru că au început oile să fete și am foarte multă treabă, dar am făcut cumva și am evadat.

Am fost două zile la Felix, a fost foarte fain, a fost și Ileana cu cei mici, ne-am distrat, ne-am simțit bine, ne-am relaxat. Eu pot să zic că mai mult am dormit și chiar mă simt bine. Acum mă întorc acasă”, a spus Geta Sterp, în mediul online.