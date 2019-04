Mare crai a fost Andrei Țârdea, iar din relațiile lui cu vedete au ieșit și dispute, cu despărțiri și împăcări, dar și copii… Acum, Andrei este bine, la casa lui, cu verigheta pe deget de aproape doi ani. (Cel mai profesionist studio de videochat din Bucuresti angajeaza modele) Cu toate acestea, trecutul pare că îl mai bântuie. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a aflat că și-a dat în judecată o fostă iubită, de care îl leagă un minor și vă prezintă, în exclusivitate, detaliile.

Andreea Mantea este vedeta alături de care Andrei Țârdea a apărut cel mai des la TV sau în tabloide! Timp de un an, cei doi s-au iubit cu patos și părea, la un moment dat, că vor ajunge chiar la altar, după ce se logodiseră. Doar că totul s-a rupt, iar omul de afaceri și-a văzut, în continuare, de viață. A cunoscut o frumoasă tânără, Ioana, alături de care a început o relație pe care a crezut-o durabilă. Mai mult, femeia i-a dăruit un copil. Cei doi au reușit să țină secret totul. Nimeni nu a știut nimic, până zilele acestea, când Andrei Țârdea a făcut o plângere la Judecătorie. (CITEȘTE ȘI: ANDREI ŢÂRDEA, FOSTUL IUBIT AL ANDREEI MANTEA, S-A CĂSĂTORIT!)

Și este vorba despre ”minori şi familie”, ”exercitarea autorităţii părinteşti”, iar stadiul procesului este pe fond. Se pare că fosta iubită a cunoscutului om de afaceri, ulterior intrat și în politică, nu i-ar da voie acestuia să-și vadă copilul minor. Țârdea a depus cererea pe 5 aprilie anul acesta, iar o primă înfățișare nu a fost încă programată.

S-a despărțit după un an de Andreea Mantea

Andrei Țârdea a cucerit-o pe frumoasa Andreea Mantea în 2009. La scurt timp după ce a divorțat, și-a refăcut viața alături de vedetă. Doar că relația, presărată cu certuri și împăcări, avea să se rupă după un an. Cei doi au ajuns atunci la concluzia că-și fac un rău dacă vor continua, așa că s-au despărțit. (VEZI AICI: A INTRAT ÎN POLITICĂ, DAR…CUM A AJUNS FOSTUL IUBIT AL ANDREEI MANTEA DUPĂ CE ŞI-A ”ÎNGROPAT” AFACERILE!)

”Eu, până la Andrei, nu am prezentat pe nimeni părinților mei. Pe Andrei l-am prezentat. L-am dus la țară la bunica mea. A făcut araci pentru roșii… Îmi place să stau la el în brațe. Când stau la el în brațe nu-mi mai trebuie nimic. Simți când e cineva al tău. E pentru prima dată când eu stau în casă cu un om, prima dată când îi fac să mănânce, când am grijă de el, în afară de tata”, spunea Andreea, pe când era îndrăgostită de Andrei Țârdea. Dar nu a fost să fie. (NU O RECUNOȘTI! POZĂ ÎN PREMIERĂ CU ANDREEA MANTEA ÎN LICEU, ÎMBRĂȚIȘATĂ SENZUAL DE UN COLEG)

După despărțire, s-a spus că Andrei a plâns după Andreea, însă bărbatul a infirmat: ”A fost un an greu, din punct de vedere sentimental şi financiar. Am trecut de despărţirea cu Andreea Mantea. Nu am plâns niciodată după ea. Am uitat-o complet. Nu am căutat-o şi nu mai cred într-o împăcare!”

Andrei Țârdea, la a doua căsătorie

Andrei Țârdea și Corina au făcut pasul cel mare în vara lui 2017, când s-au căsătorit. (CITEȘTE ȘI: „MI-AM GĂSIT JUMĂTATEA” ANDREEA MANTEA S-A LOGODIT CU CRISTI MITREA?! VEZI PRIMELE IMAGINI CU INELUL)

Andrei Țârdea nu este la primul mariaj. El a dus-o în fața altarului pe Alexandra, în 2009, dar cei doi au divorțat. Fosta soție declara, la acea vreme, că Andrei nu își recunoaște fiica. Mai mult, Alexandra l-a acuzat că i-ar fi cerut să avorteze, iar apoi ar fi amenințat-o cu moartea. „Andrei consideră că fiecare relaţie eşuată a sa a fost o mare greşeală. De fiecare dată când intră într-o altă relaţie vorbeşte foarte urât de fosta iubită. După ce ne-am despărţit, m-a ameninţat că mă omoară. A zis că o să dea cu maşina peste mine ca să nu ajung să nasc. În urma acestor ameninţări am făcut plângere”, au fost vorbele femeii, la scurt timp după divorț.

