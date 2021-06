A divorțat de ”Prințesa Polonic”, a încercat să-și îndulcească viața cu ”Prințesa dulciurilor”, Ioana Urețu, nimeni alta decât fosta iubită a prezentatorului matinalului de la Antena 1, Dani Oțil, iar apoi Ștefan Lungu părea să-și fi găsit liniștea lângă Geanina, un fotomodel celebru. Acum, însă, ex-soțul știristei de la Antenă îi dă târcoale altei prezentatoare cunoscute, iar CANCAN.RO vă prezintă imagini în exclusivitate.

După divorțul de Anca Lungu, Ștefan a tot căutat femeia potrivită. Și, iată, că după ani buni de „scouting”, și-ar fi găsit liniștea în brațele Geaninei, un fotomodel celebru în România.

Deși povestea lor de dragoste începuse de ceva timp, fostul soț al Ancăi Lungu și-a ”oficializat” relația cu Geanina abia în luna iunie a anului 2020, pe rețelele de socializare. Zilele trecute, însă, ochiul vigilent al paparazzilor CANCAN.RO l-a surprins pe ex-ul știristei în timp ce îi dădea târcoale Iulianei Pepene, și ea tot prezentatoare, și tot la „Observator”, ca „fosta”.

Schimb de replici și de zâmbete

Iuliana Pepene a profitat de zilele libere și a ieșit la o terasă de fițe din Capitală, împreună cu o amică. Doar că… la un moment dat, surprinzător sau nu… și-a făcut apariția și Ștefan Lungu. Au povestit câte-n lună, câte-n stele, iar după ce au achitat nota… un flirt, să spunem ”nevinovat”, a avut loc înainte ca Ștefan și Iuliana să-și ia rămas-bun. (CITEȘTE ȘI: BAT CLOPOTE DE NUNTĂ ÎN ANTENĂ. ȘTIRISTA ȘI IUBITUL-BUCĂTĂRAȘ SUNT PREGĂTIȚI SĂ TREACĂ RELAȚIA LOR LA ”NIVELUL URMĂTOR”!)

Știrista de la Observator zâmbea larg, în timp ce asculta vorbele… ”dulci” sau poate nu… ale lui Ștefan Lungu. Cert este că despărțirea dintre cei doi părea destul de grea. Doar viitorul poate răspunde la întrebarea dacă… a fost sau nu o întâlnire a destinului. Nu de alta, dar din câte știm… Iuliana Pepene se află, la rândul ei, într-o relație serioasă de aproximativ trei ani.

Știrista este îndrăgostită lulea de un ”el” la fel de celebru: Dragoș Bercea, un fost concurent Top Chef, acum patron al unui restaurant vestit, dar și cu multe titluri în ale gastronomiei. (VEZI ȘI: ȘTIRISTA DE LA ANTENĂ ȘI-A SCOS „PEPENAȘII” LA TERASĂ)

Ștefan și Anca Lungu au divorțat în 2017

În 2017, la sfârșitul lunii iunie, Ştefan Lungu şi Anca, fosta prezentatoare de la Antena 1, au decis să meargă pe drumuri separate. După divorț, știrista a părăsit pupitrul Observatorului și s-a mutat în Nisa, Franța, acolo unde și-a refăcut viața cu un potent om de afaceri grec. În 2018, Anca Lungu i-a dăruit acestuia un băiețel, Georgios Alexander. (NU RATA ȘI: ANCA LUNGU, PRIMELE DECLARAŢII DUPĂ CE A DIVORŢAT DE ŞTEFAN! VEDETA ARE NEVOIE DE AJUTOR)

Natalia, fetița pe care o are cu Șefan Lungu, locuiește împreună cu ea, cu tatăl vitreg şi cu frăţiorul ei mai mic. Cu toate acestea, Ştefan Lungu îşi vizitează cât de des poate fiica, iar, uneori, Natalia vine în ţară pentru a petrece timp cu tatăl ei.

„Stă deja fără mama ei, nu plânge. Noi am crescut împreună din prima zi, ne cunoaştem foarte bine. Acolo merge la grădiniţă franceză, că să înveţe limba, îi place să încerce tot felul de activităţi. (…) Natalia are o mulţime de pasiuni, îi place să picteze, să deseneze, să se joce cu personaje. Este foarte sociabilă, iar dacă o laşi într-un loc îşi face foarte mulţi prieteni, nu are probleme”, povestea în 2018 Ştefan Lungu despre fiica sa.

Ștefan Lungu este într-o relație cu Geanina, un fotomodel celebru în România. Cei doi se iubesc de aproximativ doi ani, iar povestea lor pare să fie una serioasă. Mai ales… având în vedere faptul că șatena a cunoscut-o deja pe fiica iubitului ei, Natalia.

