După ce, la începutul acestei luni, Ștefan Lungu și Ioana Urețu au fost protagoniștii unor scene tandre, la ieșirea dintr-un restaurant, iar imaginile au fost publicate, în exclusivitate, AICI, de către CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, fostul soț al ”Prințesei Polonic” a apărut, acum, în public, alături de o altă tânără chipeșă.

Ștefan Lungu pare să fie un bărbat pretențios, care nu se mulțumește cu una, cu două. Anul trecut a divorțat de ”Prințesa Polonic”, iar de curând a lăsat impresia că încearcă să-și îndulcească viața alături de „Prințesa Dulciurilor”, Ioana Urețu, nimeni alta decât fosta iubită a prezentatorului matinalului de la Antena 1, Dani Oțil. Și mai recent, Ștefan Lungu se pare că și-a încercat ”norocul” cu… o blondină.

În urmă cu câteva zile, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA l-a întâlnit pe Ștefan Lungu, pe terasa unei cafenele de fițe din zona de nord a Capitalei, acolo unde fostul soț al superprezentatoarei de la Antenă a ieșit să se relaxeze în compania unei tinere domnițe blonde.

Îmbrăcat lejer, în ton cu vremea însorită din București, Ștefan Lungu părea de-a dreptul fermecat de chipul zâmbitor al companioanei blonde. Cei doi au zăbovit minute bune pe tersasa cu pricina, timp în care au povestit pe îndelete, iar blondina s-a delectat cu un suc natural.

Anca şi Ştefan Lungu au divorţat la sfârşitul lui iunie 2017

Anca şi Ştefan Lungu au divorţat la sfârşitul lunii iunie a anului trecut. Divorţul s-a produs amiabil, la notar, separarea între cei doi producându-se, povesteau apropiaţi ai cuplului, cu o lună şi jumătate înaintea divorţului. Anca l-a cunoscut pe Ştefan în 2012, atunci când era însurat cu Albertina Ionescu. S-au căsătorit în secret în 2014, în acelaşi an născându-se şi fetiţa lor, Natalia. Anca Lungu a mai fost căsătorită, pe când avea 20 de ani, cu Octavian Rusu, fost director de programe la Prima TV. (VEZI ȘI: CUM A FOTOGRAFIAT-O ȘTEFAN LUNGU PE ALEXANDRA DINU)

“Lucrurile nu sunt albe sau negre şi tot ce ţine de sentimente, emoţii şi trăiri nu poate fi încadrat în categorii. Fiecare poveste e unică şi fiecare despărţire e resimţită diferit. Scriu, citesc, gătesc şi călătoresc, îmi cresc copilul şi prezint ştirile. Cred că fiecare dintre noi este responsabil de propria lui fericire, iar eu am ales să fiu responsabilă. Şi am mai învăţat că toate resursele sunt înăuntru. Cu cât cauţi mai departe, cu atât şansele de a face «bine» sunt mai mici. Şi, în aceste condiţii, starea mea de spirit este una bună, de care am grijă şi pe care îmi doresc să o transform î­ntr-una foarte bună. Sunt câteva luni bune de când merg la psiholog şi asta mă ajută foarte mult. Învăţ despre mine şi în curând mă voi cunoaşte aşa cum sunt“, declara Anca Lungu pentru unica.ro, după divorţul de Ştefan Lungu. (NU RATA, AICI: ”PRINŢESA POLONIC” ŞI FOSTUL SOŢ S-AU ÎNŢELES LA NOTAR)

