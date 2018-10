Exatlon 26 octombrie. Un nou concurent a intrat în echipa Faimoşilor! Cine l-a înlocuit pe Damian Ferucio

Ediţia Exatlon 26 octombrie a început cu o surpriză pentru echipa Faimoşilor. Damian Ferucio a fost înlocuit de către Silviu. Silviu Nicolae are 29 de ani şi este antrenor personal. Sportivul şi-a dorit mult să participe la Exatlon şi speră să se acomodeze rapid.

Apariția lui Silviu, noul concurent din echipa Faimoşilor nu a părut să-l bucure foarte tare pe Giani Kiriţă. „Nu te bucuri că a intrat un concurent?”, l-a întrebat Cosmin Cernat pe Giani Kiriţă, uimit de reacţia antrenorului. „Sunt bucuros, dar vreau sa văd şi o fată lângă el. Avem nevoie şi de fete în echipă, să întărească echipa”, a spus Giani Kiriţă.

Roxana Vancea a decis să abandoneze competiția Exatlon, iar această hotărâre a venit la scurt timp după venirea lui Giani Kiriță, ca antrenor al Faimoșilor. Bruneta a dezvăluit motivul pentru care a părăsit show-ul, declanșându-se un scandal monstru între fosta Faimoasă și mama lui Giani.

„Am decis să mă retrag pentru că emisiunea mergea într-o direcţie greşită. Totul mergea spre mahala, băgât mâna-n gât, agresat femei. Eu promovez sportul, nu altceva. Eu am încercat să discut cu el, însă nu am avut cu cine. De când a venit el s-a transformat totul. Tot timpul urlă, erau ţipete, să aducem puncte. Toţi erau cu capul în jos, zici că ne certa domnul diriginte. Am zis că ne distrăm, că mergem la jocuri fără presiune. Eu nu m-am certat cu el pentru mine, eu m-am certat cu el pentru echipă. El trebuia să-şi câştige respectul, nu să se impună. Motivul pentru care eu sunt acum, aici, este că nu am vrut să mă mahalagesc la TV cu fiul dumneavoastră. El urlă tot timpul, eu nu puteam să vorbesc. El nu a venit să ne întrebe pe noi, înainte de meci, care jucăm„, a spus Roxana Vancea.