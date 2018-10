Exatlon 30 septembrie 2018! Simi a cedat pe traseu și a fost descalificată! Prima reactie a Războinicei după eliminare

Exatlon 30 septembrie2018 ! Ediția de duminică seară de la Exatlon, sezonul 2, a fost una surprinzătoare și în premieră, Simi a cedat pe traseu și a fost descalificată. Războinicii au recunoscut faptul că Simi este foarte bună pe traseu, însă a cedat pshic.

Simi a cedat pe traseu și a fost descalificată! Prima reactie a Războinicei după eliminare

„Cosmin, eu le multumesc tuturor oamenilor care m-au ajutat sa ajung pana aici. Eu sunt ceea ce sunt, da, sunt o falsa, o mincinoasa, mi-au cazut toate mastile, va multumesc frumos si cam atat„, a fost reacția lui Simi.

„Cu toata naivitatea mea, mi-am dat seama ce fel de persoana e. Chiar de cand a inceput sa ne jigneasca pe toti. S-a demonstrat ce fel de persoana este, se scurge masca pe fata ei. Din punct de vedere sportiv, foarte buna, a demonstrat-o de atatea ori, a adus multe puncte echipe, dar din jocul asta face parte si jocul psihologic si nu are nicio treaba cu el”, a spus Iulian.

„In Simi am investit foarte mult suflet, sper ca dupa ce va ajunge acasa, se va linisti si se va uita in urma tot ce s-a intamplat aici cu ea sa o faca sa fie un om mai bun„, a spus Betty.

„Eu nu cred ca a cedat pe traseu, a cedat psihic. (…) Toti si-au pierdut rabdarea cu ea. De multe ori ma certam cu colegii mei pentru ca eu spuneam ca pentru binele echipei sa o acceptam asa cum este. Eu spuneam sa o purtam pe brate si sa o acceptam asa cum este. Si Calin, care era foarte echilibrat, mi-a spus ca nu trebuie 11 persoane sa se modeleze dupa ea, ci ea trebuie sa se modeleze dupa ceilalti. Am zis ok, trebuie si Simi sa munceasca cu ea. Am inteles ca ea este o persoana falsa, nu noi„, a spus Alin.

„Nu am multe de comentat. Astazi consider ca nu avea nicio problema fizica sa nu joace„, a spus Diana, adversara lui Simi de la duel, care va rămâne în competiție.