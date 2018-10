Exatlon 6 octombrie. Doru Meseşan îi critică dur pe Războinici după eliminarea Simiei

Doru Meseșan îi critică dur pe Războinici după eliminarea Simiei. El nu este de acord cu alegerea pe care au făcut-o colegii săi.

Doru este Războinicul care crede că Simi ar fi trebuit păstrată pentru că era o sportivă foarte bună. Restul echipei crede că eliminarea ei a fost cea mai bună decizie, în timp ce el spune că ar fi trebuit să conteze mai mult punctele pe care le aducea ea decât relaţia pe care o avea cu ceilalţi. (CITEȘTE ȘI: EXATLON ROMÂNIA. GIANI KIRIȚĂ, CRITICI DURE LA ADRESA DIANEI SENTEȘ: ”AI PROBLEME PSIHICE”!)

„A trecut o luna jumate de când sunt în show. Nu ştiu dacă aş schimba foarte multe la mine. Poate ar fi trebuit să fi zis mai multe şi m-am abţinut. Din cauza faptului că nu s-a mers pe sportivitate noi stăm de foarte mult timp la baracă şi colegii mei se ascund în spate. Am pierdut-o pe Simi, care a fost una din cele mai bune fete. Mi se pare că unele comportamente ale colegilor mei nu sunt cele mai adecvate, mi se pare că unii dintre colegi nu sunt la fel de transparenti cum sunt eu. Simi este o fată foarte sensibilă, dacă ştii să vorbeşti cu ea. Culmea este că s-a înţeles cu toţi până înainte cu două zile. Poate a căzut puţin psihic din cauza umărului. Poate că a avut o cădere, s-a necăjit că s-a lovit şi atunci toată lumea a dat cu pietre în ea. Se mai ceartă lumea, o să mai apară certuri. Acum să îi dăm pe toţi afară din cauza certurilor? Este vorba ca echipa să câştige, că de asta am venit. Este vorba că echipa să aducă puncte. Poate dacă nu avea umărul şi aducea în continuare puncte, moralul era sus.

Simia nu trebuia să meargă acasă. Cred că Ana nu trebuia să o nominalizeze nicidecum pe Simia. Mă mai pot gândi şi la varianta că Ana a nominalizat-o pe Simia şi şi-a eliberat un drum. Ana a rămas fără adversar. Ea e conştientă că o bate şi pe Betty şi pe Corina. Când a fost pe ştafetă, tot timpul Simi intra pentru că era cea mai bună şi cea mai rapidă. Acuma Ana a rămas cea mai bună. De ce a nominalizat-o Ana pe Simi? De asta! Asta e părerea mea. E foarte logic. Simi nu trebuia să plece niciodată din concurs. Călin Novacescu nu trebuia să plece niciodată din concurs”, a spus Doru Meseșan.

Giani Kiriță și Ionuț ”Jaguarul” au revenit la EXATLON

Giani Kiriță și Ionuț “Jaguarul“ au revenit în competiția Exatlon, însă de această dată în postura de antrenori. Cei doi se află din nou pe poziții rivale și încearcă să îi ajute, Kiriță pe Faimoși, iar ”Jaguarul” pe Războinici. (VEZI ȘI: EXATLON. MAMA SI IUBITA LUI CIPRIAN SILASI, DESPRE REACTIILE SALE ACIDE DIN ULTIMA PERIOADA: „A FOST PROVOCAT!”)

”Este o provocare uriasa pentru mine pentru ca acum ma duc acolo in alta postura, aceea de antrenor. As vrea ca Faimosii sa aiba incredere in mine. Nu au de ce sa se teama ca ajung printre ei. Dar, cu siguranta, adversarii ar trebui sa se teama pentru ca eu voi veni cu mentalitatea de invingator, pe care vreau sa le-o insuflu Faimosilor. Imi doresc sa descopar in echipa mea numai caractere frumoase, oameni care joaca pentru echipa, nu pentru ei insisi. Iar mesajul meu pentru Ionut este”, a spus Giani Kiriță.

”E un vis devenit realitate pentru mine sa ma intorc in Republica Dominicana, la . Vreau sa dovedesc tuturor de ce sunt in stare! Cred ca ma vor primi foarte bine, dar nu stiu cat de bine voi fi vazut in realitate de Razboinici… Probabil ca unii ma vor vorbi pe la spate. Nu ma deranjeaza acest lucru pentru ca sunt o persoana ambitioasa, voi trece peste aceste obstacole. Cu siguranta, Faimosii vor avea de ce sa se teama. Sunt sigur ca eu si Giani ne vom din nou. Giani, tine-te bine tura asta!!”, a declarat Ionuț.