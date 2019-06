Exatlon sezonul 4. Care sunt șansele să se mai producă reality show-ul de la Kanal D

După ce prima ediție a Exatlon a înregistrat un succes colosal, cu audiențe extrem de mari, pe parcurs interesul față de acest show de aventură s-a diminuat semnificativ. Asta face ca Exatlon sezon 4 să fie pus sub semnul întrebării.

Sezonul 3 al show-ului Exatlon și-a desemnat duminică seara cei doi câștigători. A fost pentru prima dată în istoria concursului când s-a luat decizia ca premiul de 100.000 de euro să fie împărțit la 2, respectiv 50.000 de euro către o fată, iar ceilalți 50.000 de euro către un băiat.

Așadar, după multe probe aprige, atleta Andreea Arsine (30 de ani) şi luptătorul MMA Ion Surdu (23 de ani) au reușit să câștige Exatlonul – sezonul 4.

Înscrierile pentru Exatlon sezonul 4, în pericol?

Prima ediție a Exatlon a reprezentat un adevărat fenomen și chiar a fost prelungită, tocmai pentru că devenise lider de audiență devansând producții de top de la Pro Tv și Antena 1.

Seria a doua nu a mai înregistrat cifre spectaculoase, astfel că producătorii au decis să o finalizeze subit și să lanseze Exatlon 3. Doar că, și de data aceasta audințele înregistrate au fost foarte mici. În acest context înscrierile pentru Exatlon sezonul 4 sunt incerte momentan, iar posibilitatea ca emisiunea să nu mai fie produsă este foarte mare!

Cine este Andreea Arsine, câștigătoarea Exatlon 2019

Câştigătoarea Exatlon Andreea Arsine este una dintre cele mai de succes atlete din România, practică atletismul de la vârsta de 8 ani şi are în spate 11 ani de performanţe. Născută în Botoşani, Andreea Arsine a câştigat de-a lungul timpului numeroase titluri – campioană naţională, internaţională şi balcanică la atletism, a participat şi la Jocurile Olimpice de la Rio din 2016 (la poba 20 km mars).

„A fost un sentiment foarte plăcut să câştig această competiţie, pentru că am avut un parcurs foarte anevoios. Prima parte a fost foarte OK, după care am avut o parte de oboseală. Au fost discuţii şi în echipă şi ajunsesem la un moment dat să cred că nu mai este locul meu în această competiţie. Duelurile la care am luat parte mi-au dat putere pe de o parte, dar primul duel a fost încărcat cu foarte multă durere…", a declarat Andreea Arsine, care a făcut parte din echipa Faimoşilor.

Cine este Ion Surdu, câștigătorul Exatlon 2019

Originar din Republica Moldova, dar mutat la Cluj la vârsta de 16 ani, câştigătorul Exatlon Ion Surdu a început aventura în sport cu fotbalul, evoluând în divizia naţională, iar mai apoi în Liga a 3-a.

Unul dintre cei doi câștigători ai concursului Exatlon 2019 este Ion Surdu, un luptător de MMA care în trecut a lucrat ca barman.

Pe lângă fotbal, a mai practicat crossfit, volei, baschet şi handbal, dar pasiunea lui în prezent este cuşca de MMA. Deşi s-a apucat abia la 20 de ani de acest sport, iar începutul a fost unul mai dificil, este campion naţional şi european la MMA, campion naţional de Kempo şi a reuşit să obţină şi centura de la Supreme Night Fight, competiţie ce se organizează la Cluj.