Nicoleta Voicu a recunoscut că viața ei a fost un coșmar, după despărțirea de Gheorghe Turda. Dar, pas cu pas, a început să-și croiască singură drumul în viață. Profesional și sentimental. Pare că reușește, pentru că îndrăgita cântăreață de muzică populară a început să fie căutată la diferite evenimente, de unde, firește, ies și bănuții care i-au lipsit.

Iar Nico este pe zi ce trece mai zâmbitoare. Sentimental? Aici mai are de lucrat sau, altfel spus, este temătoare să facă vreun pas. Nu că ar exclude o nouă relație, dar…

”Sunt multe răni de închis. Va fi foarte greu ca cineva să mai intre în sufletul meu! Nu spun că nu sunt deschisă unei relații, dar va fi foarte greu, mă poate pierde din décor orice bărbat care ar putea să vină cu o singură chestie care să mă deranjeze, să nu fie la locul ei, minoră! Sunt la faza la care nu mai tolerez nicio virgulă, nimic din comportamentul unui bărbat care să nu fie în concordanță cu felul meu de a fi, cu sensibilitatea mea. Nu mai tolerez, efectiv, nimic. Am plătit foarte scump orice clipă de fericire din viața mea. Am plătit deja cu vârf și îndesat. Eu, după divorț, am luat doar bagajele și m-am trezit în stradă”, a dezvăluit Nicoleta Voicu, pentru CANCAN.RO.

Nicoleta Voicu: ”Am nevoie de liniște!”

Nicoleta și-a luat avânt, așa, ca la prima tinerețe… Ambițioasă din fire, cântăreața vrea să răsbească într-o lume dificilă a artiștilor. Doar că este dezamăgită de atitudinea unor colegi de breaslă. ”Nu le place munca”, spune ea. Care sunt pașii pe care vrea să-i facă?

"Vreau să trec de la etapa asta de început, de pornire… Am nevoie de liniște, de echilibru psihic și sufletește. Vreau să fac o conexiune între ele, să le aduc la același numitor comun și și să găsesc oameni potriviți. M-au contactat foarte mulți instrumentiști care vor la tv cu mine, dar nu le place munca. Le-am zis, stabilim un repertoriu, stabilim o piesă, să o repetăm, să ne prezentăm profesional, nu ca la nuntă! Ei, sub spectrul ăsta nu le mai place!", a dezvăluit Nicoleta Voicu.