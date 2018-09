Elena Udrea a născut joi, 20 septembrie, în Costa Rica! (Super oferta de angajare) Fostul politician a adus pe lume o fetiță. Iubitul ei, Adrian Alexandrov, a aflat vestea la câteva zeci de minute. Eva Maria s-ar părea că va fi numele micuței.

UPDATE 18: – La câteva ore după ce a devenit mămică pentru prima dată, Elena Udrea a povestit jurnaliștilor revistei VIVA! că a născut natural în toiul nopții. Ea a mai mărturisit că micuța ei prințesă a venit pe lume cu o lună și o săptămână înainte de data preconizată a nașterii.

“Am fost luați prin surprindere, când am fost la control. Medici au aproximat nașterea în 48 de ore și am rămas în spital. La patru dimineața, când eu deja nășteam, în spital nu erau decât asistentele speriate”, a declarat Elena Udrea pentru revista VIVA!.

UPDATE 16:41 – Adrian Alexandrov a anunțat pe pagina lui de Facebook, în urmă cu câteva minute, fericita veste pe care a primit-o de la iubita lui.

Eva Maria este perfect sănătoasă, are greutatea normală şi a primit nota maximă, deşi a venit pe lume cu puţin timp înainte de termen. Elena Udrea a născut pe cale naturală, într-un spital din San Jose.

”Sunt foarte fericit, emoționat, am fost luat prin surprindere… Sunt foarte fericit! Cât de repede voi pleca în Costa Rica”, a declarat, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea. (CITEȘTE ȘI: CE CONDIȚII PUNE ELENA UDREA CA SĂ REVINĂ ÎN ROMÂNIA!)

Elena Udrea a plecat în februarie în Costa Rica

Elena Udrea a plecat în Costa Rica în luna februarie a acestui an, fiind nemulțumită de sistemul judiciar din România. Ea a cerut acolo statut de refugiat. Elena Udrea avea să declare la Antena 3 că decizia de a pleca o luase cu o lună în urmă. (CITEȘTE ȘI: ADRIAN ALEXANDROV A VORBIT DESPRE BOTEZUL ȘI NUNTA CU ELENA UDREA: "VÂRSTA ESTE UN IMPEDIMENT…")

„Nu am fugit, ca dovadă sunt aici asumat. Am fost în faţa autorităţilor din Costa Rica, am cerut acest statut de protecţie pe care am considerat că este obligatoriu să-l am având în vedere ce se întâmplă în România şi ce s-a întâmplat în cazul meu, în ultimii trei ani. Am luat decizia de a pleca în momentul în care mi-am dat seama că nu am nicio şansă să fiu judecată corect în dosarul care a avut ieri termen.

Mi-am dat seama că nu există nicio şansă ca eu să fiu judecată corect în apel, cum nu am fost judecată nici la fond şi atunci am decis, în ianuarie anul acesta, să merg într-o ţară în care ştiam că există o legislaţie puternică şi transparentă de protejare a celor care sunt abuzaţi în ţara lor, că există cel mai vechi sistem democratic din America Latină şi ştiam că aici s-au refugiat lideri politici din alte ţări, iar când situaţia politică din ţara lor s-a remediat au putut să-şi continue cariera politică”, a declarat Udrea.

