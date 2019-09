EXCLUSIV. Motivul pentru care Alex Bodi a agresat-o pe Bianca Drăgușanu! Ce i-a găsit în telefon

S-a aflat motivul pentru care Alex Bodi a agresat-o pe soția lui, Bianca Drăgușanu! Potrivit unor surse sigure, extravagantul afacerist s-a înfuriat după ce a descoperit ceva în telefonul frumoasei vedete. Scandalul acesta are loc la doar o lună de când ei au mers în fața ofițerului de la Starea Civilă și s-au căsătorit. Fosta prezentatoare are o fetiță cu fostul soț, Victor Slav, iar actualul ei partener este tătic de două fete, pe care le are din relații diferite.

