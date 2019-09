Bianca Drăgușanu s-a filmat după ce a fost agresată de soțul ei. Imaginile nu lasă loc de interpretări

Bianca Drăgușanu s-a filmat după ce a fost agresată de soțul ei în parcarea unui local de fițe din București. Imaginile făcute publice de fosta prezentatoare nu lasă loc de interpretări. Vă reamintim că cei doi parteneri s-au căsătorit civil în urmă cu mai bine de o lună, iar povestea lor de dragoste a fost presărată cu mai multe certuri puternice, dar și despărțiri și împăcări.

Bianca Drăgușanu s-a filmat după ce a fost agresată de soțul ei

Episodul violent petrecut în urmă cu două nopți între Bianca Drăgușanu și soțul său a lăsat urme pe trupul vedetei. Ieri după-amiază, ea s-a filmat cu o pereche de cercei cu cristale Swarovski care au cucerit-o și le-a dezvăluit internauților de unde îi pot achiziționa. Deși a fost atentă la fiecare detaliu care a apărut în cadru, fosta prezentatoare TV are vânătaie pe umărul drept și una sub ochiul stâng, în ciuda faptului că a încercat să ascundă aceste lucruri cu ajutorul fondului de ten. Mai multe imagini puteți vedea în galeria foto a articolului. Cu puțin timp înainte de marele scandal, Bianca Drăgușanu transmitea indicii pe contul său de Instagram. Bianca filmase în restaurant și a adăugat un GIF prin care spunea că are nevoie de spațiu.

În cursul zilei de ieri, Bianca Drăgușanu a mers la masaj, relatează wowbiz.ro și a făcut și de acolo câteva mai multe filmări pe care le-a urcat pe Insta Story. Intenționat sau nu, Bianca Drăgușanu și-a filmat picioarele, iar în clip se vede că are răni pe picioare, cel mai probabil dovezile agresiunii din noaptea de miercuri spre joi, respectiv 11 spre 12 septembrie.

Bianca Drăgușanu a fost căsătorită cu Victor Slav, dar au divorțat în 2014

Bianca Drăguşanu s-a născut pe 6 martie 1982 în Hunedoara. Ea şi Victor Slav s-au cununat civil pe 6 septembrie 2013, la Starea Civilă a Sectorului 3 din Bucureşti. Nunta au făcut-o pe 29 septembrie 2013, iar naşi au fost Nicoleta Luciu şi soţul ei, Zsolt Csergo. La câteva luni după ce au devenit soţ şi soţie, în 2014, au divorţat.

