EXCLUSIV. Noi informații despre starea de sănătate a baschetbaliștilor înjunghiați în Brăila. Medicii au dat verdictul clar

După eforturi uriașe, doctorii din Brăila care s-au ocupat de Darrel Bowie și Joseph McClain, baschebaliştii americani înjunghiați în timp ce erau la o terasă din centrul Brăilei, au reușit să-i stabilizeze. Anchetatorii au încadrat dosarul deschis la vătămare corporală gravă, nu, la tentativă de omor. Mai mult, după ce au fost analizate imaginile de pe camerele de supraveghere, polițiștii au un suspect principal.

Noi informații despre starea de sănătate a baschetbaliștilor înjunghiați în Brăila

La câteva ore bune după ce Darrel Bowie și Joseph McClain, în vârstă de 24, respectiv 26 de ani, au fost operați de urgență, starea lor s-a ameliorat. Surse medicale au declarat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, că, deși au fost răniți grav, viețile sportivilor nu sunt în pericol. Baschetbalistul de 26 de ani a fost înjunghiat hemitoracic stâng, iar cel de 24 de ani a fost taiat pe față și în zona coastelor.

“Starea lor generală este bună, sunt la terapie, sunt sub observație, au fost operați astă noapte. Unul dintre ei este echilibrat, este foarte bine. Și celălalt are o stare generală bună, dar îl urmărim, dacă starea se deteriorează, va fi transferat. Unul are plămânul perforat, iar celălalt are multiple plăgi penetrante la abdomen și torace prin înjunghiere”, a declarat reprezentantul Spitalului Județean Brăila, Alina Neacșu, pentru Mediafax.

Interlopul “Dasaev” din Brăila, principalul suspect în cazul americanilor înjunghiaţi pe terasă

Darrel Bowie și Joseph McClain, în vârstă de 24, respectiv 26 de ani, se aflau pe terasa “The Music Pub”, situată în Grădina Mare din Brăila, atunci când au fost atacați de mai mulți interlopi. După ce au fost urmărite de mai multe ori imaginile surprinse de camerele de supraveghere instalate în local, anchetatorii au un suspect principal. Este vorba despre interlopul brăilean Daniel Gabriel Husein, cunoscut ca “Dasaev”.

Potrivit unor surse judiciare, citate de jurnaliștii debraila.ro, identitatea temutului interlop, dar și a complicilor săi, care l-au ajutat să îi snopească în bătaie și să îi înjunghie pe cei doi sportivi americani, a fost stabilită.

Interlopul “Dasaev” a devenit cunoscut în Brăila în anii 90′ pentru fapte extrem de violente. Între timp, el a plecat în străinătate, acolo unde s-a ocupa de traficul de persoane. În Spania, interlopul a fost condamnat pentru proxenetism și viol și a ispășit ani grei de închisoare. În urmă cu patru ani, Daniel Gabriel Husein a fost eliberat din închisoare și s-a întors la Brăila, acolo unde și-a reluat vechile activități.

Familiile lui Darrel Bowie și Joseph McClain au aflat despre incidentul sângeros

Incidentul i-a îngrozit pe colegii de echipă și pe reprezentanții clubului brăilean de baschet. Aceștia au anunțat familiile celor doi și Ambasada SUA la București.

“S-a întâmplat în timpul lor liber, jucătorii erau liberi, aveau programat următorul antrenament luni. Ei au ieșit în oraș cu colegii, au fost atacați cu cuțite din senin, din punctul nostru de vedere ei sunt nevinovați, sunt victime. Am luat legătura cu familiile lor, am înștiințat și Ambasada SUA de la București. Am vorbit la spital, știu că McClain este în stare bună. Darrel și el este destul de bine, dar se ia în considerare transferul la București, în funcție de evoluția după operație. Asteptăm autoritățile să-și facă treaba, să termine ancheta”, a declarat Mircea Totolici, reprezentantul clubului “Cuza Sport”, pentru Mediafax.

Oficialii de la “Cuza Sport” spun că jucătorii americani ar putea cere anularea contractelor semnate recent cu clubul brăilean.

“Noi la club trebuie să strângem rândurile, să fim o familie, o să avem o discuție luni, cum continuăm. Este greu de crezut că americanii mai vor să continue la noi, o să vedem ce va fi, ce vor jucătorii, ei au tot sprijinul nostru. Din punctul meu de vedere chiar și pentru ceilalți doi americani (n.r.: alți doi sportivi americani ai clubului) ar putea fi greu să rămână la Brăila. Jucătorii au venit pe 7 septembrie la Brăila, contractele erau semnate din august, în aceste zile făceam vizita medicală. Programul competițional al echipei nu cred că va fi afectat”, a declarat Mircea Totolici.

Darrel Bowie și Joseph McClain, baschetbaliști de culoare, înjunghiați pe o terasă din centrul Brăilei

Cei doi jucători americani de baschet legitimați la clubul brăilean au fost atacați noaptea trecută de un grup de persoane în timp ce se aflau într-un bar. Americanii de culoare au fost loviți cu sticle și cu un cuțit, ei fiind transportați în stare gravă la spital. Polițiștii au împânzit zona, după ce s-a dat alarma la 112.

“În jurul orei 02.00, sportivii se aflau pe o terasă din centrul municipiului Brăila. În urma unui conflict în care au fost implicate mai multe persoane, cei doi americani au fost înjunghiați. Încă se analizează camerele din zonă pentru a stabili cu exactitate numărul și numele celor implicați, nu sunt identificați toți. Cei doi americani de 24 și 26 de ani au fost transportați la spital și s-a deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Brăila, Laura Dan, pentru Mediafax.

Darrel Bowie (n.: 22 octombrie 1993) măsoară 2.01 metri și este originar din Milwaukee, Wisconsin. El a absolvit Universitatea Iowa State în 2017 și a jucat un an în Thailanda. Joseph McClain are 24 de ani și s-a remarcat în competiția colegiilor din America, dar și în campionatele din Lituania și Belgia.

Darrel Bowie și Joseph McClain nu sunt primii baschetbaliști implicați în scandalurile din România. În toamna anului 2011, Chauncey Hardy (23 de ani), legitimat la clubul CSŞ Giurgiu, a murit, după ce a fost bătut într-un club din oraș.

Citește și: Filmări scandaloase la aproape 10 ani de la crima care a îngrozit România şi America. ”Valoare, valoare am…Valoare de barosan!” Interlopul Gypsy, ucigaşul baschetbalistului Chauncey Hardy, a făcut chef cu butoaie de vin, friptane, lăutari şi ploaie de bani!

Un alt sportiv din Statele Unite ale Americii a fost implicat într-un scandal care a izbucnit în clubul Bamboo din Capitală.