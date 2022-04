EXCLUSIV. Starețul acuzat că ar fi violat o refugiată de 22 de ani: „Și ele mă cuprind pe mine, și eu pe ele, părintește”

Starețul mănăstirii Petrova, Agaton Oprișa, este acuzat de că ar agresat sexual o refugiată ucraineancă, de 22 de ani. Contactat telefonic, preotul a negat orice acuzație. Dezvăluiri exclusive de la mănăstirea din Maramureș.

O tânără de 22 de ani a ajuns la o mănăstirea Izvorul Tămăduirii din Maramureș, după ce a fugit din calea războiului dintre Rusia și Ucraina. La câteva zile după ce a plecat, a depus o plângere la polițiștii din Sighetu Marmației, pentru faptul că a fost agresată sexual de Agaton Oprișa .

Conform plângerii depuse de către refugiata ucraineancă, în perioada 13-15 martie, a fost agresată sexual de un bărbat de 55 de ani. În acest timp, tânăra de 22 de ani era cazată la o mănăstire din Petrova. După ce inculpatul a fost contactat telefonic pentru declarații, starețul Agaton Oprișa a negat evenimentele. (CITEȘTE ȘI: Tânără refugiată din Ucraina, agresată sexual de un preot din Maramureș)

Incredibil! Starețul acuzat de viol: „Nu mă simt vinovat, sunt împăcat sufletește”

„Atât timp cât nu mă simt vinovat, sunt împăcat sufletește, ce pot să spun. Eu sunt cu sufletul liniștit. Nu știu de ce ar fi spus așa ceva. Mi-a zis cineva astăzi: niciun lucru bun, nicio faptă bună, nu rămâne nerăsplătită cu rău”, a spus Agaton Oprișa.

De asemenea, neagă că ar fi atins-o pe fată, altfel decât „părintește”. „Și ele mă cuprind pe mine, și eu pe ele, părintește. Pe toate le respect, părintește. Eu îs liniștit că nu i-am propus la niciuna așa ceva, eu sunt împăcat sufletește. Dumnezeu vede de sus. Nici nu am timp. Pur și simplu. Chiar am spus astăzi aici la băieți (polițiștii sosiți pentru cercetare, n.r.) că eu în data de 15 nici nu am fost acasă”, a mai spus el.

