Experiența care a marcat-o pe Sore: ”Ce bine că s-a terminat!”

În viață, fiecare trece prin momente plăcute și mai puțin plăcute. Iar Sore a avut parte de o experiență care a marcat-o pe viață și din cauza căreia are și acum coșmaruri.

Vă vine să credeți sau nu, examenul de bacalaureat i-a dat mari bătăi de cap lui Sore. În noul ei vlog, artista a vorbit despre experiența care a marcat-o pe viață! Sore a mărturisit că examenul maturității a stresat-o atât de tare încât chiar și astăzi are coșmaruri din acea perioadă.

"Dar voi mă credeţi că eu câteodată mai am coşmarul? Deci eu visez, da? Şi visez că este ziua în care se dă BAC-ul şi mă trezesc (…) şi nu ştiam că dau BAC-ul astăzi şi mă duc la liceu panicată, stresată că habar n-am din ce e dă şi după aia mă trezesc şi-mi dau seama că l-am dat acum ceva timp (…) şi ce bine că s-a terminat!", le-a mărturisit Sore prietenilor virtuali.

Sore, o mămică fericită

De când a devenit mămică, viața lui Sore s-a schimbat la 180 de grade. Artista este împlinită, iar nașterea micuței Erin este un moment pe care nu vrea să-l uite vreodată. Sore şi iubitul ei încă nu se gândesc momentan la un al doilea copil. Cei doi s-au obişnuit cu acest ritm al vieţii, iar acum fiica lor a crescut şi o pot lua cu ei peste tot.

"Nu mă consider influencer, mă consider artist. Am avut timpul meu, dar mi se făcuse dor. E foarte important să ai şi timpul tău. De când am devenit mamă şi îmi trăiesc viaţa într-un ritm alert și ascult muzică în mașină nu am timp să mă gândesc la mine. Sunt fericită în trei. Există modalități prin care îți poți accesa momentele frumoase din viață. Nașterea lui Erin a fost unul dintre momentele pe care n-aș vrea să le uit și copilăria petrecută alături de părinți.", a spus Sore la Răi Da' Buni.