Faimoasa care susține acuzațiile aduse de Mara Bănică, înainte de Finala Survivor. Jurnalista, dată în judecată de familia Sterp?!

Înaintea finalei Survivor All Stars, situația pare că complică pentru Iancu Sterp. O concurentă din echipa Faimoșilor susține acuzațiile aduse de Mara Bănică.

Declarațiile Marei Bănică au provocat o reacție puternică pe rețelele de socializare! Jurnalista a criticat aspru familia Sterp și a făcut dezvăluiri șocante înainte de finala Survivor All Stars. Ea a fost profund afectată de declarațiile controversate ale mamei Geta la emisiunea lui Măruță și a izbucnit într-un mod incontrolabil.

Mara Bănică a făcut o apariție publică, așezându-se în opoziție fermă față de Iancu Sterp și familia acestuia, cu doar câteva zile înainte de finala Survivor All Stars. Cunoscuta vedetă de televiziune și jurnalistă a adus aminte de unul dintre momentele întunecate asociate numelui Sterp.

Puțini au remarcat că postarea care a generat amenințări cu acțiuni în justiție a fost apreciată de o fostă concurentă Faimoasă, extrem de iubită de public. Printre cei care susțin în totalitate mesajul transmis de Mara Bănică pe Instagram se numără, surprinzător, Ștefania Stănilă!

Chiar dacă Ștefy nu a avut conflicte cu Iancu Sterp în timpul Survivor, gimnasta este de acord cu argumentele aduse de Mara, manifestându-și în același timp sprijinul pentru Zannidache.

În urma atacului surprinzător, Mara Bănică ar putea să ajungă în fața judecătorilor, deoarece Iancu Sterp a amenințat-o deja cu o acțiune în instanță. Mara a afirmat că familia lui Iancu de la Survivor a tratat cu cruzime niște angajați ai stânei lor și a făcut referire la mama Geta ca fiind responsabilă pentru creșterea unor „animale”.

În scenă a apărut și Getuța, fiica cea mică a familiei Sterp. Ea s-a manifestat extrem de tulburată de afirmațiile făcute de Mara Bănică despre cei apropiați ei, luptându-se să-și stăpânească furia și să nu exprime cuvinte neadecvate.

„Să îți fie rușine pentru ce ai scris! Noi suntem oameni simpli, de la țară, cu frică de Dumnezeu. Dar tu pentru minciunile spuse aici o să dai cu subsemnatul în instanță. Am înțeles că nu îl susții pe Iancu. Nici nu are nevoie de așa ceva din partea ta, are cine să o facă. Ca să vorbești așa trebuie să fii ultima, după ultima… să nu zic ce! Dar ne vedem curând. Nu îți face griji, Mara Bănică!

Noi nu ne-am bătut joc niciodată de nimeni, motiv pentru care ne-a binecuvântat Dumnezeu cu sănătate și cu multe altele. Dar să vezi ce bătaie de joc ți-ai făcut singură prin ce minciuni ordinare ai spus despre noi! Nu rămâne așa. Te asigur, distinsă doamnă!”, a scris Getuța la postarea făcută de jurnalistă.