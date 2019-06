Faimoasa scriitoare Ioana Lee, răpită de un taximetrist, în America!

Scriitoarea Ioana Lee are o poveste de viaţă ruptă parcă din scenariul unui film. Ioana este singură româncă ce a fost măritată cu un prinț japonez, unul din descendenţii familiei Shogunului, iar în prezent locuiește în Washington D.C. alături de soţul său american şi cei doi căţeluşi adorabili ai cuplului.(CITEȘTE ȘI: AMANTUL-POLITICIAN A FILMAT-O PE CÂNTĂREAȚA CĂSĂTORITĂ ÎN TIMPUL UNEI PARTIDE DE AMOR ȘI…)

Vedetă își amintește o întâmplare mai puțin fericită din viață ei, un moment de mare tensiune care a pus-o în dificultate.

Clipe de coșmar

“Am fost răpită de un șofer de taxi într-o seară în Washington D.C. M-a dus într-o parcare în afară orașului, eu fiind cu ochii în telefon nu mi-am dat seama, decât în momentul în care a oprit mășînă. A început să îmi spună că mă dorește, diverse chestii. I-am pus mâna la jugulară, o mișcare pe care o mai practicasem m-am uitat strict în ochii lui și i-am spus că dacă nu mișcă mășînă și ma duce la destinație, până chemăm poliția, aceștia nu vor mai putea face nimic pentru el. După aceea l-am reclamat la poliție, mi-am pus o aplicație pe telefon care cheamă poliția și salvarea în 8 secunde, și cum ma antrenez regulat și trag cu armă, nu mi-e teamă. Cam așa trebuie să fi pregătit în America”, povestește frumoasă scriitoare.

Ioana Lee este o enigmă multiculturală și o contradicție în același timp. Un labirint psihologic. “Pasiunea pentru scris am avut-o mereu. Am scris primul român la vârstă de 7 ani. Dar scriitoare am devenit din întâmplare cu prima carte publicată care era, de fapt, menită că jurnal intim pe care vroiam să-l dăruiesc părinților. Așa a apărut “Ai Suru -A Iubi” .

Ioana Lee a lansat cartea cu numărul cinci

Pe 1 iunie, Ioana Lee a lansat cartea cu numărul cinci, "19 Secrete Japoneze pentru o viaţă mai bună", în cadrul Salonului Internaţional de Carte "Bookfest 2019". Cartea identifică şi promovează gânduri şi convingeri pe care japonezii le-au dezvoltat şi cercetat de-a lungul secolelor, cu scopul de a le insuflă oamenilor dorinţa pentru profunzimea şi calitatea existenţei lor pe Pământ. Este o carte motivaţională, fiind inspirată din estetică şi filozofia japoneză, presărată cu exemple din timpul existenţei scriitoarei în Japonia.