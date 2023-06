Faimosul Hamude Kilani, tânărul înșelat la Insula Iubirii, a vorbit despre nefericitul eveniment din viața lui la distanță de 7 ani

Au trecut 7 ani de când Hamude Kilani a trăit, poate, cea mai dureroasă experiență din viața lui. A băgat mâna în foc, la propriu și la figurat, pentru Loredana, iubita lui de la acea vreme, însă tânăra avea să se îndrăgostească încet și sigur de ispita Sorin. Concurentul de la Insula Iubirii a vorbit despre nefericitul eveniment din 2016.

Hamude Kilani a fost unul dintre cei mai apreciați concurenți de la Insula Iubirii din sezonul 2. Și-a câștigat simpatia publicului datorită dragostei pe care i-o purta iubitei sale, sentiment ce s-a dovedit a nu fi reciproc. Fiind convins de loialitatea femeii de lângă el, la ceremonia focului, a băgat mâna în foc, la propriu, pentru Loredana, chiar dacă Radu Vâlcan, prezentatorul show-ului, venea cu dovezi că partenera lui este pe punctul de a pica testul fidelității. Într-un final, Hamude a plecat din Thailanda cu inima frântă, înșelat și cu speranța unui viitor mai bun.

Hamude Kilani și Loredana au participat la Insula Iubirii în anul 2016

Hamude Kilani și Loredana au picat testul fidelității de la Insula Iubirii, în 2016, însă acum, la 7 ani distanță, bărbatul este conștient că toate întâmplările de la acea vreme au venit la timpul și momentul potrivit. Întrebat dacă ar avea posibilitate să schimbe ceva, concurentul de la Insula Iubirii a dezvăluit că emisiunea a marcat o schimbare importantă în viața lui.

„Această emisiune a fost un punct în viața mea în care s-au schimbat toate. M-am regăsit pe mine. Dacă aș avea posibilitatea să schimb ceva, n-aș schimba nimic. Proverbul – Dragostea e oarbă – a fost făcut pentru mine în acea etapă a vieții”, spune Hamude.

Dezamăgit și cu inima frântă, după terminarea emisiunii, Hamude a pus punct relației cu Loredana, însă nu a încetat să spere nicio clipă în dragostea autentică și sinceră. Privind în urmă, concurentul are o perspectivă mult mai clară asupra evenimentelor și a mărturisit că, cel mai probabil, acest test dur al fidelității a fost unul din care a învățat enorm. Participarea la emisiune a fost una dintre cele mai importante lecții din viața lor.

„Nu e vorba că am iertat-o. A fost o chestie de o experiență. A trebuit să trecem amândoi prin ea și să ne învățăm amândoi lecțiile. Așa că nu am dreptul să spun că am iertat-o, pentru că nu mi-a greșit cu absolut nimic”. a mai spus Hamude.

